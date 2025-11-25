Η METLEN Energy & Metals εισέρχεται σε μία από τις πιο καθοριστικές περιόδους της ιστορίας της, εγκαινιάζοντας τον τρίτο μεγάλο μετασχηματισμό της. Με σαφή στρατηγική στόχευση τον διπλασιασμό του μεγέθους της και την επίτευξη €2 δισ. EBITDA, ενισχύει τη θέση της ως μια διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή δύναμη.

Αξιοποιώντας τις εμπειρίες από τους μετασχηματισμούς του 2017 και του 2022, η εταιρεία έχει πλέον διαμορφώσει ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποδοτικό επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο ενδυναμώνει το αποτύπωμά της στους τομείς της ενέργειας, των μετάλλων και των υποδομών. Το Big Three θέτει τα θεμέλια για τη Third Era της METLEN: μια εποχή κλιμακούμενης ανάπτυξης, εξωστρέφειας και τεχνολογικής πρωτοπορίας.

Το Big Three δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας, αλλά το πιο καθοριστικό βήμα στη μετάβαση προς ένα ενιαίο, αποδοτικό και διεθνώς ανταγωνιστικό βιομηχανικό οικοσύστημα. Ευθυγραμμίζει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων (Ενέργεια, Μέταλλα, Υποδομές & Παραχωρήσεις) σε μία ξεκάθαρη και συνεκτική στρατηγική δομή.

Ισχυρή οικονομική επίδοση & διεθνής αναγνώριση

Η νέα στρατηγική συνοδεύεται από στιβαρές οικονομικές επιδόσεις. Κατά το εννεάμηνο του 2025:

• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €5.115 εκατ., αυξημένος κατά 22% έναντι των €4.203 εκατ. του 2024.

• Η εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων της.

• Τον Σεπτέμβριο 2025, η METLEN εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Τι επιτυγχάνει η METLEN με το Big Three

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης όλων των πυλώνων της εταιρείας:

• Ενδυνάμωση της ηγετικής ομάδας, με νέα δομή, ρόλους και μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία.

• Καλύτερη κατανόηση από την επενδυτική κοινότητα του τρόπου δημιουργίας υπεραξίας.

• Αναβάθμιση του λειτουργικού μοντέλου με αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των δραστηριοτήτων.

• Πλήρη εναρμόνιση με τα πρότυπα εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενισχύοντας το προφίλ της ως διεθνούς βιομηχανικού ηγέτη.

Έτσι, η METLEN θέτει ισχυρές βάσεις για περαιτέρω παγκόσμια εδραίωση, επενδύοντας σε τομείς που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, τα βιώσιμα μέταλλα και τις σύγχρονες υποδομές.

Νέα ηγετική δομή: Στρατηγική ευελιξία & ενίσχυση διοικητικής ισχύος

Η νέα οργανωτική δομή περιλαμβάνει:

• Τον Ευάγγελο Μυτιληναίο ως Executive Chairman, με αρμοδιότητες στην υψηλή στρατηγική, τις διεθνείς συνεργασίες και τις μεγάλες αναπτυξιακές αποφάσεις.

• Τον Χρήστο Γαβαλά ως Group CEO, με ευθύνη την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και την εφαρμογή της στρατηγικής οργανικής ανάπτυξης.

Η νέα διάρθρωση — με αρκετά στελέχη σε νέους ρόλους — ενισχύει τις συνέργειες, επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και προετοιμάζει την εταιρεία για την κλίμακα ανάπτυξης που στοχεύει το Big Three.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σημείωσε κατά την ανακοίνωση του νέου σχήματος: «Ανοίγουμε ένα ακόμη κεφάλαιο στο ταξίδι μας, με τον τρίτο μετασχηματισμό της εξέλιξής μας, τη Third Era. Από τη νέα μου θέση ως Executive Chairman, σκοπεύω να συμβάλω στρατηγικά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, όπως αυτές έχουν οριστεί στο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό μας πλάνο, τόσο για την οργανική όσο και για τη μη οργανική ανάπτυξη, σε συνεργασία με τον νέο Group CEO μας, Χρήστο Γαβαλά. Η νέα δομή της METLEN βασίζεται σε μια ενισχυμένη εκτελεστική ηγετική ομάδα, σε ένα βελτιστοποιημένο, συνεργατικό λειτουργικό μοντέλο και σε ακόμη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.»

Big Three: Ο μετασχηματισμός της ενέργειας μέσω μιας ενοποιημένης πλατφόρμας πράσινης ανάπτυξης

Δημιουργείται η Renewables & Energy Transition Platform, η οποία συνενώνει τις M Renewables και M Power Projects, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο “offering” σε ΑΠΕ, ενεργειακή αποθήκευση και έργα ενεργειακής μετάβασης.

Παράλληλα ενισχύεται ο δεύτερος πυλώνας: Fully Integrated Energy Utility, που συγκεντρώνει την Protergia, τον τομέα Generation & Energy Management, καθώς και το διεθνές trading Gas & Power. Έτσι η METLEN εξασφαλίζει πλήρη καθετοποίηση σε όλο το ενεργειακό φάσμα — από την παραγωγή και διαχείριση έως τη λιανική πώληση.

Big Three: Ο μετασχηματισμός του κλάδου των μετάλλων μέσω μίας στρατηγικής αυτονομίας

Ο κλάδος των μετάλλων αποκτά αναβαθμισμένο, σχεδόν γεωοικονομικό ρόλο, αποτελώντας τον πυρήνα μιας βιομηχανικής στρατηγικής που επενδύει σε κρίσιμες πρώτες ύλες, τεχνολογίες αιχμής και παραγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Integrated Aluminium Value Chain ενισχύεται με στοχευμένες επενδύσεις που αυξάνουν τη δυναμικότητα, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βελτιώνουν την αποδοτικότητα σε όλα τα στάδια — από την εξόρυξη μέχρι τις προηγμένες εφαρμογές που τροφοδοτούν κλάδους όπως ενέργεια, αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική.

Η αναβάθμιση συμπληρώνεται από τη δημιουργία της M Technologies, που σηματοδοτεί τη μετάβαση από το παραδοσιακό Metallurgical Defence Equipment σε έναν αυτόνομο πυλώνα υψηλής τεχνολογίας. Η νέα οντότητα αναπτύσσει προηγμένα υλικά, εξειδικευμένες μεταλλουργικές εφαρμογές και λύσεις για την αμυντική βιομηχανία και τις τεχνολογίες του μέλλοντος, τοποθετώντας τη METLEN στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τεχνολογική κυριαρχία και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Big Three: Ο μετασχηματισμός των Υποδομών & Παραχωρήσεων μέσω της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας στην πράξη

Στον τομέα των Υποδομών και Παραχωρήσεων, η METLEN αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο που λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας της συνολικής της πορείας. Πρόκειται για έργα με σταθερές αποδόσεις, υψηλή προβλεψιμότητα και μακροπρόθεσμη αξία — χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την αντοχή σε περιόδους μεταβλητότητας.

Με το Big Three, η METLEN δεν ακολουθεί τις εξελίξεις — τις διαμορφώνει.