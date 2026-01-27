Η αγαπημένη σειρά συναυλιών Jazz στο Μουσείο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, που φέτος φέρει τον τίτλο «Her Voice» και διευρύνει το μουσικό της αποτύπωμα πέρα από τα όρια της τζαζ, συνεχίζεται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου με το Melina Paxinos Quartet και την παράσταση «Muses».

Η Μελίνα Παξινού παρουσιάζει στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος νέες συνθέσεις από το επερχόμενο άλμπουμ της Muses, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα του 2026. Πρόκειται για έργα που αντλούν έμπνευση από το σουρεαλιστικό κίνημα και την έννοια της ελευθερίας, συνδυάζοντας το ονειρικό στοιχείο, το υποσυνείδητο και την προσωπική αφήγηση, με τη μελωδία και τον λυρισμό να παραμένουν στον πυρήνα της μουσικής γραφής.

Στη σκηνή, μαζί με τη Μελίνα Παξινού στο σοπράνο σαξόφωνο και τις συνθέσεις, συμπράττουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Κλωνής στα ντραμς, σε ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στη σύγχρονη τζαζ γλώσσα και τα παραδοσιακά ελληνικά μουσικά στοιχεία.

Η Μελίνα Παξινού έχει μέχρι σήμερα διαγράψει μια σταθερά εξελισσόμενη πορεία, με πέντε δισκογραφικές δουλειές που κινούνται από τη σύγχρονη τζαζ έως τη σύγχρονη κλασική μουσική, ενώ το κουαρτέτο της, ενεργό από το 2018, έχει εμφανιστεί σε σημαντικές διοργανώσεις και συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.