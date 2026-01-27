5 το πρωί: Τραγωδία στη Βιολάντα – Άστατος ο καιρός και σήμερα – Ιστορική ανακάλυψη στη Μεγαλόπολη
Πέντε θύματα άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία προκλήθηκε από έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα από τα κτίρια της εγκατάστασης.
Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα
- Τι συνέβη: Τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε έκρηξη σε ένα από τα κτίρια των εγκαταστάσεων της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Πέντε από τις εργαζόμενες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο.
- Τα θύματα: Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τα πέντε θύματα είχαν επιλέξει να εργάζονται στη βραδινή βάρδια. Οι περισσότερες ήταν μητέρες οι οποίες είχαν κάνει τη συγκεκριμένη επιλογή προκειμένου να είναι με τα παιδιά τους την ημέρα. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμα επτά άτομα μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης.
- Τα αίτια: Οι έρευνες των Αρχών για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία έχουν αρχίσει. Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι η διαρροή προπανίου, ενώ καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιά φαίνεται ότι έπαιξαν τα άλευρα που υπήρχαν στο χώρο.
Σφοδρή κακοκαιρία και χιλιάδες κεραυνοί - Άστατος ο καιρός την Τρίτη
- Ο καιρός σήμερα: Παρά τη σταδιακή βελτίωση στα βόρεια, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί την Τρίτη στα ανατολικά και νότια, με βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και καλύτερες συνθήκες σε Αττική και Θεσσαλονίκη από τις πρωινές ώρες.
- Red Code και αυξημένη ετοιμότητα στην Κρήτη: Η κακοκαιρία μεταφέρεται στο νησί, με την Πολιτική Προστασία να θέτει την Περιφέρεια Κρήτης σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» και τις Αρχές, τους Δήμους και το Λιμεναρχείο Ηρακλείου σε πλήρη επιφυλακή λόγω θυελλωδών ανέμων και κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.
- Σφοδρή κακοκαιρία και χιλιάδες κεραυνοί: Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη χώρα τη Δευτέρα, με ισχυρές καταιγίδες, πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε μετακινήσεις και υποδομές. Σύμφωνα με το Meteo καταγράφηκαν 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, κυρίως σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, ενώ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.
Eπιστολική ψήφος και περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού
- Τι παρουσίασε η κυβέρνηση; Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την επιστολική ψήφο στους εκτός Ελλάδας εκλογείς κατά τις βουλευτικές εκλογές και τον ορισμό τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας χρονιάς. Η διαδικασία θα είναι ίδια με αυτή που εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές του 2024. Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά έως και την επόμενη ημέρα από την προκήρυξη των εκλογών. Λίγες μέρες μετά την ανακήρυξη θα παραλάβουν τους φακέλους ψηφοφορίας, τους οποίους, αφού σημειώσουν την επιλογή τους, οφείλουν να επιστρέψουν στο Κέντρο Διαλογής Επιστολικής Ψήφου έως και την παραμονή των εκλογών.
- Καλούν σε συζήτηση: Ο κ. Λιβάνιος απεύθυνε ήδη πρόσκληση προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο προκειμένου να συμμετάσχουν σε άτυπη διακομματική επιτροπή για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών.
- Σύσκεψη για την ευλογιά: Μια μέρα μετά το υπουργικό και την παραπάνω πρωτοβουλία ο πρωθυπουργός σήμερα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Μεγάλη ανακάλυψη στη Μεγαλόπολη
- Η ανακάλυψη: Στη Μεγαλόπολη βρέθηκαν τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία στον κόσμο. Δύο μικρά ξύλινα τέχνεργα, ηλικίας 430.000 ετών, αποδεικνύουν ότι οι πρόγονοι του ανθρώπου χρησιμοποιούσαν ξύλο 40.000 χρόνια νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε. Τα ευρήματα από τη θέση Μαραθούσα 1, που δημοσιεύθηκαν στο PNAS, αλλάζουν όσα γνωρίζαμε για την ανθρώπινη εξέλιξη και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κομβικό καταφύγιο ζωής στο Μέσο Πλειστόκαινο.
- Τι βρέθηκε ακριβώς; «Πρόκειται για δύο ξύλινα τέχνεργα με εμφανή τα σημάδια της ανθρώπινης παρέμβασης, αλλά και της χρήσης» μας είπε η κ. Χαρβάτη, παλαιοανθρωπολόγος του Πανεπιστημίου Τίμπιγκεν και επικεφαλής των ερευνών, εξηγώντας ότι «το πρώτο είναι ένα κομμάτι κορμού σκλήθρου το οποίο φέρει σαφή σημάδια επεξεργασίας προκειμένου να λειτουργήσει ως εργαλείο. Το δεύτερο είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι ξύλου ιτιάς, ή ίσως λεύκας, και φαίνεται πως επεξεργάστηκε έτσι ώστε να μπορεί κανείς να το κρατά στο χέρι».
- Γιατί στην Μεγαλόπολη; Η ανασύνθεση του περιβάλλοντος και των εποίκων του στην Μεγαλόπολη του Μέσου Πλειστόκαινου επιβεβαιώνει την άποψη ότι η Βαλκανική γενικότερα και η Ελλάδα ειδικότερα λειτούργησαν ως καταφύγια ζωικών και φυτικών ειδών κατά τη διάρκεια των παγετωδών περιόδων. Με άλλα λόγια, το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης, και πιθανότατα άλλες περιοχές που μένει να ανακαλυφθούν, διαφύλαξαν τη ζωή στην Ευρώπη όταν οι επικρατούσες συνθήκες ήταν περισσότερο από αντίξοες.
Ισχνό το ενδιαφέρον για τον Κάθετο Διάδρομο
- Μειωμένο ενδιαφέρον: Παρά την επίσημη απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου από την Ε.Ε. (26/01), η δεύτερη συνεχόμενη δημοπρασία για τον «Κάθετο Διάδρομο» απέτυχε να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις δεσμεύσεις χωρητικότητας να παραμένουν σε μηδαμινά επίπεδα.
- Θεσμικά και οικονομικά εμπόδια: Η ανάπτυξη του Διαδρόμου παρεμποδίζεται από την έλλειψη οριστικής έγκρισης του ρυθμιστικού πλαισίου από την Κομισιόν, τα υψηλά τέλη διέλευσης από τους Διαχειριστές και την προτίμηση της Ουκρανίας για την πολωνική οδό μεταφοράς αερίου.
- Γεωπολιτικές τριβές: Το εγχείρημα μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον, με τις ΗΠΑ να πιέζουν για τη διακίνηση αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας, την ώρα που η Ε.Ε. δέχεται επικρίσεις για υπερύθμιση της αγοράς και καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις υποδομών.
