Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα ήρθε στη δημοσιότητα. Πέντε λεπτά πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01), ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης σείει την περιοχή.

Η φονική έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, ενώ μία ακόμη παραμένει αγνοούμενη μέσα στα συντρίμμια του εργοστασίου, που παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες. Η τραγωδία συγκλονίζει τη χώρα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα

<br />

Στο επίκεντρο των ερευνών το προπάνιο και τα άλευρα

Στο σημείο έχει σπεύσει από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της πυροσβεστικής το οποίο θα ερευνήσει τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ως επικρατέστερο αίτιο τη διαρροή προπανίου.

Ο Μιχάλης Χάλαρης, καθηγητής Ανάλυσης & Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών και αντιστράτηγος ε.α. Πυροσβεστικού Σώματος μιλώντας στο Live News είπε πως για να προκληθεί τέτοια τεράστια ζημιά, αυτό συνεπάγεται πως υπήρχε μεγάλη ένταση ωστικού κύματος.

«Αυτό το δίνουν συγκεκριμένες κατηγορίες ουσιών, όπως προπάνιο και βουτάνιο. Το ένα λοιπόν είναι εάν υπήρχε θέμα με το υγραέριο. Ένα δεύτερο είναι αν είχε άλευρα, σκόνες κλπ, γιατί και αυτά υπό προϋποθέσεις δημιουργούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

Βέβαια, από τη στιγμή που η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, είναι μία ένδειξη ότι βαριά επικίνδυνα υλικά, όπως το προπάνιο, πάνε και κάθονται στα χαμηλότερα σημεία. Άρα αν δημιουργηθεί κατάλληλη αναλογία ατμοσφαιρικού αέρα, με προπάνιο και βουτάνιο μας δίνει έκρηξη μόλις υπάρξει πηγή. Η πρώτη εικόνα είναι προς τα εκεί. Η ένταση δείχνει τεράστια ποσότητα διαρροής» τόνισε ο κ. Χάλαρης.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», στο εργοστάσιο υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές προπανίου, οι οποίες ήταν εκτός χώρους και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων τους φούρνους της συγκεκριμένης μονάδας. Αυτές οι δεξαμενές δεν έχουν εκραγεί.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι να υπήρξε μία διαρροή προπανίου. Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι η έκρηξη να προήλθε από σκόνη αλευριού.

«Τεράστιο ωστικό κύμα»

H αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή κάνει λόγο για «τεράστιο ωστικό κύμα» από την έκρηξη που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.

Όπως πρόσθεσε «οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, όσοι ήταν κοντά στην έξοδο, μου περιγράφουν ότι έγινε μια ισχυρή έκρηξη και το ωστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν και τους υπόλοιπους από το εργοστάσιο. Είναι σοκαρισμένοι».

Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι «οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους. Έτριζαν τα τζάμια των σπιτιών τους και σηκώθηκαν πανικόβλητοι από τα κρεβάτια τους».