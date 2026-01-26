Η κακοκαιρία μεταφέρεται προς την Κρήτη. Για αυτό το λόγο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» την Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Έκτακτη ανακοίνωση από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου

Την ίδια ώρα το Λιμεναρχείο ζητά από τους ιδιοκτήτες σκαφών να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ αναμένεται να πνέουν θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή.

«Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζομένων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

Ρυμουλκά – Ναυαγοσωστικά – αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών-οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τέλος γνωρίζεται ότι το κεντρικό λιμεναρχείο ηράκλειου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα» αναφέρει η ανακοίνωση.