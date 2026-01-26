Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την επιστολική ψήφο στους εκτός Ελλάδας εκλογείς κατά τις βουλευτικές εκλογές και τον ορισμό τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού παρουσίασε σήμερα, Δευτέρα (26/1), στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Ο κ. Λιβάνιος απεύθυνε ήδη πρόσκληση προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο προκειμένου να συμμετάσχουν σε άτυπη διακομματική επιτροπή για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 11πμ, στο υπουργείο Εσωτερικών.

Η ψήφιση αυτής της μεταρρύθμισης, δύο χρόνια ακριβώς μετά από τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, έχει στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων εκλογέων, που βρίσκονται εκτός της χώρας, πλέον και στις εθνικές εκλογές. Στην ίδια κατεύθυνση, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες, θα επιτρέψει στους εκλογείς αυτούς να επιλέξουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Υπενθυμίζεται ότι, στις εθνικές εκλογές του 2023, ψήφισαν περίπου 18.000 εκλογείς σε φυσικά εκλογικά τμήματα που συστάθηκαν ανά τον κόσμο, σύμφωνα με τους περιορισμούς που έθετε ο ν. 4648/2019. Οι περιορισμοί ως προς τα κριτήρια συμμετοχής έχουν ήδη αρθεί, από το 2023, ενώ στόχος είναι πλέον οι εκλογείς να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους επιστολικά, από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να απαιτείται μετακίνησή τους σε εκλογικά τμήματα ακόμη σε διαφορετικό κράτος, όπως συνέβη σε ορισμένες περιπτώσεις στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.

Ο κ. Λιβάνιος, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα γίνει «… ένας ουσιαστικός διάλογος με όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, προκειμένου αυτή η μεταρρύθμιση να γίνει νόμος του κράτους, εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία».

Να σημειωθεί ότι οι εκλογείς εντός Ελλάδας, δεν μπορούν να αιτηθούν την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος για τις βουλευτικές εκλογές με επιστολική ψήφο. Αντιθέτως, είναι ενεργή η ρύθμιση για τις ευρωεκλογές και για τα εθνικά δημοψηφίσματα. Δηλαδή ένας εκλογέας εντός Ελλάδας μπορεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές του 2029.