Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν την τελική τους έγκριση στο σχέδιο της ΕΕ για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε να τεθεί σε ισχύ ως νόμος.

Η πολιτική αυτή καθιστά νομικά δεσμευτική την απόφαση της ΕΕ να διακόψει τους δεσμούς της με τον μέχρι πρότινος βασικό της προμηθευτή φυσικού αερίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Με ενισχυμένη πλειοψηφία η απόφαση για παράκαμψη των αντιδράσεων

Οι υπουργοί των κρατών-μελών ενέκριναν τον νόμο σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, αν και η Σλοβακία και η Ουγγαρία ψήφισαν κατά. Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απαγόρευση σχεδιάστηκε ώστε η έγκριση της να χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία κρατών, κάτι που επέτρεψε να ξεπεραστεί η αντίθεση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας και επιθυμούν να διατηρήσουν στενές σχέσεις με τη Μόσχα.

Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το τέλος του 2026 και τις εισαγωγές μέσω αγωγών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Ο νόμος προβλέπει ότι η προθεσμία αυτή μπορεί, το αργότερο, να μετατεθεί έως την 1η Νοεμβρίου 2027, εάν κάποιο κράτος – μέλος δυσκολεύεται να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου με μη ρωσικές προμήθειες ενόψει της χειμερινής περιόδου θέρμανσης.

Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ρωσία προμήθευε πάνω από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί σε περίπου 13% το 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.