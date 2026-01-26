Η έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα άφησε πίσω της πέντε νεκρές γυναίκες. Οι πέντε εργαζόμενες, βρίσκονταν στο σημείο που η ισχυρή έκρηξη, ισοπέδωσε εντελώς τους τοίχους, η σκεπή κατέρρευσε αλλά υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και καλούνται οι συγγενείς προκειμένου να δοθεί δείγμα DNA, έτσι ώστε να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Σε ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ αναφέρεται πως οι 6 τραυματίες, εκ των οποίων ένας πυροσβέστης, πήραν εξιτήριο αφού νοσηλεύτηκαν για προληπτικούς λόγους σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας.

Η καταστροφή συνέβη σε μια καινούργια πτέρυγα της βιομηχανίας, η οποία λειτουργεί μόλις από το 2023.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Οι πέντε γυναίκες που εντοπίστηκαν νεκρές λίγα λεπτά μετά την έκρηξη ήταν φίλες και συνήθως δούλευαν στην ίδια βάρδια. Ήταν εργαζόμενες μητέρες μικρών παιδιών και είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για να μπορούν την ημέρα να είναι με τα παιδιά τους. Επέστρεφαν στο σπίτι το πρωί, τα πήγαιναν στο σχολείο, μαγείρευαν, ξεκουράζονταν και περίμεναν τα παιδιά να σχολάσουν.

Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Ωστόσο, το επικρατέστερο είναι η διαρροή προπανίου. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», στο εργοστάσιο υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές προπανίου, οι οποίες ήταν εκτός χώρους και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων τους φούρνους της συγκεκριμένης μονάδας. Αυτές οι δεξαμενές δεν έχουν εκραγεί.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι να υπήρξε μία διαρροή προπανίου. Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι η έκρηξη να προήλθε από σκόνη αλευριού.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Από τη γιορτή στην τραγωδία

Ήταν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, όπου έμεναν μόνο λίγες ώρες για να σχολάσουν. Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη. Το δάπεδο υποχώρησε, ο τοίχος εκσφενδονίστηκε και οι φλόγες τύλιξαν τα πάντα.

Μέχρι το απόγευμα η 5η γυναίκα αγνοούνταν, μέχρι που το απανθρακωμένο της σώμα εντοπίστηκε και οι ελπίδες έσβησαν. Έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία. Σώθηκαν μόνο όσοι είχαν βγει για διάλειμμα ή όσοι στέκονταν κοντά στην έξοδο.

Το προηγούμενο βράδυ ήταν όλοι μαζί στην κοπή της πίτας της επιχείρησης. Η τραγωδία θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη καθώς στη βραδινή βάρδια εργάζονταν συνήθως 30 εργαζόμενοι, ενώ το μοιραίο βράδυ εξαιτίας της γιορτής για την κοπή της πίτας δούλεψαν οι μισοί.

Καραγκούνης: «Προτεραιότητα η διερεύνηση των αιτιων του δυστυχήματος»

«Θα ήθελα να εκφράσω και εκ μέρους του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όλης της πολιτικής ηγεσίας, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος που έλαβε χώρα στη συγκεκριμένη μονάδα τροφίμων στα Τρίκαλα. Πραγματικά είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας αυτές τις στιγμές είναι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων», είπε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης και πρόσθεσε ότι «η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε στον τόπο του δυστυχήματος».

«Προφανώς, η πυροσβεστική και οι υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, αυτό είναι ως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, και βεβαίως θα επανέλθουμε για οποιαδήποτε ενημέρωση», είπε ο κ. Καραγκούνης.