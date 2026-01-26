Οι προγνώσεις των ειδικών για τον καιρό επιβεβαιώθηκαν, αφού κατά τη διάρκεια της Δευτέρας σημειώθηκαν ισχυρές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στα νησιά.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών, απεγκλωβισμούς πολιτών και εκτεταμένες διακοπές στην κυκλοφορία, με το Σιδηρόκαστρο Σερρών να τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,λόγω των πλημμυρών στην περιοχή ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε από την κτηνοτροφική τους μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα. Νωρίτερα σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Την ίδια ώρα η τροχαία αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία σε δρόμους στο Κιλκίς, τις Σέρρες και την Χαλκιδική.

Τα εντυπωσιακά στοιχεία του Meteo: 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 26/01 σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Meteo, μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01.

Σε ότι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά). Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01.

Παραμένει άστατος ο καιρός την Τρίτη

Παρά τη σταδιακή βελτίωση στα βόρεια, το βρόχινο σκηνικό θα διατηρηθεί την Τρίτη στα ανατολικά και νότια.