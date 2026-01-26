«Εδώ έχουμε έναν υπουργό Δικαιοσύνης, σε μία εποχή όπου υπάρχει μεγάλη κρίση των θεσμών, έχει κορυφωθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς δικαίως ή αδίκως – κατά την άποψή μου δικαίως, το έχω πει και άλλες φορές – να βγαίνει και να λέει τόσα ψέματα. Για μένα, δεν στέκεται ως υπουργός» σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης τη στάση του Γιώργου Φλωρίδη.

Σε συνέντευξή του στο OPEN, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος, στα Τέμπη, ψέματα. Στις υποκλοπές, κρύβεται από τις ευθύνες του για ένα παρακράτος. Προφανέστατα, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που δίνει εντολές στον κ. Φλωρίδη. Γι’ αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση».

Η εσωστρέφεια δε βοηθά το ΠαΣοΚ

Στον απόηχο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Η εσωστρέφεια δε βοηθά το ΠαΣοΚ να πάει μπροστά. Το συνέδριο δε θα επιτρέψω να γίνει μία ηχώ δωματίου. Το συνέδριο θα είναι ο βατήρας για την παράταξη, για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Δε δικαιούται κανείς να τραβά το χαλί. Ο κόσμος του ΠαΣοΚ θέλει ενότητα, σοβαρότητα και να πάει το πρόγραμμά μας παντού σε όλη την Ελλάδα. Το χρέος κάθε στελέχους είναι το πρόγραμμα να πάει σε κάθε πολίτη».

Η ΝΔ πρέπει να φύγει

«Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει. Θα αγωνιστώ, λοιπόν, με όλες τις δυνάμεις μου και όλα τα στελέχη πρέπει να είναι σε αυτήν τη βάση δεσμευμένα, για την πολιτική αλλαγή. Και, επειδή ακούω διάφορα σενάρια, όσο είμαι πρόεδρος του ΠαΣοΚ – για αυτό με τίμησε ο λαός σε δύο εκλογικές διαδικασίες – το ΠαΣοΚ θα έχει ένα στόχο: να γίνει η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να συμβεί. Είναι ξεκάθαρο. Όποιος ανοίγει αυτό το θέμα, δε βοηθά την παράταξη», συμπλήρωσε.

Η αμφίπλευρη διεύρυνση

Σχετικά με την αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το κόμμα μας είναι ανοιχτό να έρθουν όσοι έχουν κοινές αγωνίες, θεωρούν ότι το πρόγραμμά μας είναι λύση για την πατρίδα και πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει παρελθόν. Το κόμμα μας είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, προς στελέχη άλλων κομμάτων, προς ανθρώπους που θεωρούν ότι η προσπάθειά μας αξίζει.

Δεύτερο θέμα, συζήτηση με άλλα κόμματα: Θα καλέσουμε στο συνέδριο μας προοδευτικά κόμματα, να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί, θα ήθελα στο Σύνταγμα να υπάρχει ένας συντονισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ώστε το άρθρο 86 να αλλάξει με τέτοιο τρόπο, που να μην μπορεί κανένας Πρωθυπουργός να κάνει ό,τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος όταν υπουργός του βρεθεί με τη ”γίδα στην πλάτη”, χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να μην επιτρέπει στη δικαιοσύνη να τον ερευνήσει».

Τι είπε για τα νέα κόμματα

Ως προς τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε: «Στέλνω ένα μήνυμα: Εάν το ΠαΣοΚ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Εάν δεν είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα μείνει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Διότι, από τα κόμματα που λέτε, ακόμα και με ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, δεν πλήττεται η Νέα Δημοκρατία», εξηγώντας ότι δεν της παίρνουν ψήφους.

Και κατέληξε: «Αν είμαστε πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Βάσει του προγράμματός μας, θα επιδιώξουμε συμμαχίες. Με ποιους; Με αυτούς που θα έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός και που θα μπορούν να αποδεχθούν αυτά που λέμε».