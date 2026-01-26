Ο χρυσός ξεπέρασε την Δευτέρα για πρώτη φορά το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά, συνεχίζοντας την ραγδαία άνοδο που τροφοδοτήθηκε από την αναδιάρθρωση των διεθνών σχέσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τη φυγή των επενδυτών από τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα.

Τα σημαντικά κέρδη του χρυσού επιβεβαιώνουν τον ιστορικό ρόλο του ως μέτρου του φόβου στις αγορές.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο έως και 2,5% σκαρφαλώνοντας πάνω από 5.111,07 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, καθώς η αδυναμία του δολαρίου ενίσχυσε τη ζήτηση.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο δείκτης του δολαρίου έχει πέσει 2% σε έξι συνεδρίες, με τις εικασίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να βοηθήσουν την Ιαπωνία να ενισχύσει το γεν να προσθέτουν στις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και την ασταθή πολιτική του Τραμπ.

Το ασήμι σημείωσε άνοδο σχεδόν 12%, την μεγαλύτερη ενδοημερήσια άνοδο από το 2008, σε ιστορικό υψηλό πάνω από 110 δολάρια την ουγγιά.

Χρυσός: Μέτρο του φόβου στις αγορές

Τα σημαντικά κέρδη του χρυσού επιβεβαιώνουν τον ιστορικό ρόλο του ως μέτρου του φόβου στις αγορές. Μετά την καλύτερη ετήσια απόδοση από το 1979, το μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 18% μέχρι στιγμής φέτος, κυρίως λόγω της λεγόμενης «διαπραγμάτευσης υποτίμησης», όπου οι επενδυτές αποσύρονται από τα νομίσματα και τα κρατικά ομόλογα. Η μαζική πώληση στην ιαπωνική αγορά ομολόγων την περασμένη εβδομάδα είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της απόρριψης των επενδυτών για τις υψηλές δημοσιονομικές δαπάνες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ — επιθέσεις κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας, στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα — έχουν τρομάξει τις αγορές. «Ο χρυσός είναι το αντίθετο της εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Μαξ Μπέλμοντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην First Eagle Investment Management, η οποία κατέχει δισεκατομμύρια δολάρια σε ράβδους χρυσού. «Αποτελεί αντιστάθμισμα έναντι απροσδόκητων περιόδων πληθωρισμού, απρόβλεπτων πτώσεων της αγοράς και έξαρσης γεωπολιτικών κινδύνων». Το διογκούμενο δημόσιο χρέος στις προηγμένες οικονομίες έχει καταστεί ένας άλλος βασικός πυλώνας της ανόδου του χρυσού. Ορισμένοι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός θα καταστεί ο μόνος δρόμος προς τη φερεγγυότητα του κράτους, έχουν στραφεί μαζικά στον χρυσό ως μέσο διατήρησης της αγοραστικής τους δύναμης.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να ανησυχούν πολύ περισσότερο για την μακροπρόθεσμη πορεία του χρέους», δήλωσε ο John Reade, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής του World Gold Council. «Το μέρος όπου έχω διαπιστώσει ότι οι συζητήσεις για την υποτίμηση και το χρέος είναι πιο έντονες είναι τα family offices. Εκείνοι σκέφτονται την προστασία του πλούτου για τις επόμενες γενιές, και όχι το βραχυπρόθεσμο μέλλον».

Ραγδαία άνοδος για τον χρυσό

Ωστόσο, η άνοδος της τιμής του χρυσού ήταν αρκετά ραγδαία ώστε να κάνει ορισμένους επενδυτές να σταματήσουν και να σκεφτούν. Η πλειοψηφία των διαχειριστών κεφαλαίων θεωρούσε ότι ο χρυσός ήταν το πιο δημοφιλές επενδυτικό προϊόν, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America Corp. που διεξήχθη πριν από την κλιμάκωση της έντασης στη Γροιλανδία νωρίτερα αυτό το μήνα.

Περίπου το 45% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι ο χρυσός ήταν υπερτιμημένος, ισοφαρίζοντας με το Μάιο του 2025 ως το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ. Το ασήμι σημείωσε ακόμη ταχύτερη άνοδο, υποστηριζόμενο από την ισχυρή επενδυτική ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των λιανικών αγοραστών από τη Σαγκάη έως την Κωνσταντινούπολη. Η απότομη άνοδος οδήγησε την Heraeus Precious Metals, μία από τις κορυφαίες εταιρείες εξευγενισμού παγκοσμίως, να κηρύξει το τέλος της ανόδου των τιμών, επικαλούμενη τεχνικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικά χαμηλής αναλογίας χρυσού-ασημιού.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να σταματήσει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, καθώς η σταθερότερη αγορά εργασίας αποκαθιστά σε κάποιο βαθμό τη συναίνεση στην κεντρική τράπεζα μετά από μήνες αυξανόμενων διαφωνιών.

1600% απόδοση για χρυσό, ξεπερνά τον S&P 500 αυτόν τον αιώνα

Η πρόσφατη άνοδος του χρυσού τροφοδοτήθηκε από τις αγορές της κεντρικής τράπεζας και τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Πηγές: Bloomberg, S&P Σημείωση: Τα δεδομένα κανονικοποιήθηκαν με ποσοστιαία ανατίμηση από τις 31 Δεκεμβρίου 1999. Ο δείκτης S&P 500 Total Return Index υπολογίζεται ενδοημερησίως από την S&P με βάση τις μεταβολές των τιμών και τα επανεπενδυόμενα μερίσματα.

Οι αγορές της κεντρικής τράπεζας που συνέβαλαν στην άνοδο του χρυσού φαίνεται ότι θα συνεχιστούν. Η Goldman Sachs Group Inc. αναμένει αγορές περίπου 60 τόνων το μήνα φέτος, ποσότητα μετάλλου αξίας σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Οι περισσότερες από αυτές τις αγορές δεν δηλώνονται και δεν εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία. Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, ο μεγαλύτερος γνωστός αγοραστής στον κόσμο, ενέκρινε πρόσφατα σχέδια για την αγορά άλλων 150 τόνων. Αυτό είναι περισσότερο από το σύνολο των αποθεμάτων μεγάλων οικονομιών όπως το Μεξικό ή η Βραζιλία.

«Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο χαρτοφυλάκιο για αυτές τις ασταθείς γεωπολιτικές συγκυρίες, το οποίο θα εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της Πολωνίας», δήλωσε ο Artur Sobontold, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, στο Bloomberg News. «Η τιμή δεν αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για εμάς».

