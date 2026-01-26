Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του χρυσού τη Δευτέρα, σπάζοντας και το φράγμα των 5.000 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 1,98% στα 5.081,18 δολάρια ανά ουγγιά, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, έχοντας νωρίτερα αγγίξει τα 5.092,71 δολάρια. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό, με παράδοση τον Φεβρουάριο, σημείωσαν άνοδο 2,01%, στα 5.079,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε άνοδο 64% το 2025, υποστηριζόμενο από τη συνεχή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, τις ισχυρές αγορές των κεντρικών τραπεζών -με την Κίνα να επεκτείνει την αγορά χρυσού για 14ο μήνα τον Δεκέμβριο- και τις ρεκόρ εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Οι τιμές έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 17%, από την αρχή του χρόνου.

Πάντα ο Τραμπ

Ο τελευταίος καταλύτης «είναι ουσιαστικά αυτή η κρίση εμπιστοσύνης στην αμερικανική κυβέρνηση και στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, η οποία πυροδοτήθηκε από ορισμένες από τις ασταθείς αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Capital.com.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού απέσυρε την απειλή για επιβολή νέων δασμών στην Ευρώπη, στη συνέχεια δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμό 100% στον Καναδά, αν προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Απείλησε επίσης να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, σε μια προφανή προσπάθεια να πιέσει τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Ειρήνης.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προκαλέσει μια μόνιμη ρήξη στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα και έτσι τώρα όλοι στρέφονται προς το χρυσό, ως τη μόνη εναλλακτική λύση», πρόσθεσε ο Rodda.

«Αναμένουμε περαιτέρω άνοδο (για το χρυσό). Η τρέχουσα πρόβλεψή μας δείχνει ότι οι τιμές θα κορυφωθούν στα 5.500 δολάρια περίπου, αργότερα φέτος», δήλωσε ο Philip Newman, διευθυντής της Metals Focus, ενώ έχει προηγηθεί ανάλογη εκτίμηση από τη Goldman Sachs.

Το ασήμι

Η τιμή του αργύρου αυξήθηκε κατά 5,79% στα 108,91 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ρεκόρ των 109,44 δολαρίων. Η τιμή της πλατίνας αυξήθηκε κατά 3,77%, στα 2.871,40 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ρεκόρ των 2.891,6 δολαρίων, νωρίτερα στη συνεδρίαση, ενώ η τιμή του παλλαδίου αυξήθηκε κατά 3,2% στα 2.075,30 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε τα 100 δολάρια, για πρώτη φορά την Παρασκευή, συνεχίζοντας την άνοδο 147% που σημείωσε πέρυσι, καθώς οι ροές των ιδιωτών επενδυτών και οι αγορές που καθοδηγούνται από τη δυναμική, συνέβαλαν σε μια παρατεταμένη περίοδο στενότητας στις φυσικές αγορές του μετάλλου.

Η πρόβλεψη Ελ Εριάν

Και να’ μαστε με τον χρυσό να διαπραγματεύεται και επισήμως πάνω από τα 5.000 δολάρια, έγραψε σε ανάρτησή του στο Linkedin ο Μοχάμεν Ελ Εριάν.

Ο διαπρεπής οικονομολόγος επισημαίνει: «Πριν από περίπου ένα χρόνο, δήλωσα ότι ένιωθα ότι θα είχαμε φτάσει σε αυτό το ορόσημο μέχρι το τέλος του 2025—άρα είμαστε ένα μήνα πίσω από το σημείο που νόμιζα ότι θα βρισκόμασταν.

Επόμενη στάση;

Είναι πιθανό να δούμε 6.000 δολάρια το 2026, αν και αναμένω ότι η άνοδος θα είναι πολύ πιο ασταθής από εδώ και πέρα, ​​για τους λόγους που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες αναρτήσεις».

Πηγή: OT.gr