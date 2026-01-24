Γιατί ο χρυσός ανεβαίνει πάνω από τα 4.967 δολάρια και θα αυξηθεί περαιτέρω για να ξεπεράσει το όριο των 5.000 δολαρίων στην επόμενη άνοδο;

Αυτή η ερώτηση βρίσκεται στο μυαλό των επενδυτών, καθώς οι τιμές του χρυσού συνεχίζουν να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: ο χρυσός άγγιξε τα 4.967 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Ο χρυσός και το ράλι

Η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση, οι ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και η αβεβαιότητα γύρω από τους εμπορικούς δασμούς αύξησαν τη ζήτηση για χρυσό.

Οι κεντρικές τράπεζες συνέχισαν να προσθέτουν χρυσό στα αποθέματά τους, υποστηρίζοντας τις τιμές.

Οι αγορές αναμένουν επίσης ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά στο εγγύς μέλλον, με πιθανές μειώσεις αργότερα το 2026.

Ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, ο χρυσός συχνά επωφελείται από τέτοιες συνθήκες, διατηρώντας το ενδιαφέρον στο επίπεδο των 5.000 δολαρίων.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 0,48% στα 4.959,98 δολάρια ανά ουγγιά. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, έφτασε στο ρεκόρ των 4.967,03 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 0,98% στα 4.961,20 δολάρια.

Οδηγός η αβεβαιότητα

Οι αγορές επισήμαναν την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ σχετικά με τη Γροιλανδία ενίσχυσαν τις ανησυχίες.

Τα ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ πρόσθεσαν επίσης πίεση.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς παρέμεινε ένας παράγοντας. Αυτά τα ζητήματα αύξησαν τη ζήτηση για χρυσό ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου.

Ο χρυσός αποτελεί το «ασφαλές λιμάνι» όταν αυξάνεται αυτή η αβεβαιότητα. Αναλυτές ανέφεραν στο Bloomberg ότι ο χρυσός παίζει ρόλο ως μέσο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτές αύξησαν τις συμμετοχές τους λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την παγκόσμια πολιτική και τη γεωπολιτική.

Οι αγορές των κεντρικών τραπεζών στήριξαν επίσης τις τιμές του χρυσού. Αρκετές χώρες συνέχισαν να μειώνουν την εξάρτησή τους από το δολάριο. Αυτή η μεταβολή αύξησε τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για χρυσό. Ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, ο χρυσός ωφελείται όταν οι επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν χαμηλά.

Χαρακτηριστικό είναι πως η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψη για την τιμή του χρυσού στο τέλος του έτους στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά από μια προηγούμενη εκτίμηση των 4.900 δολαρίων, επικαλούμενη την εντεινόμενη ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές και κεντρικές τράπεζες.

Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, η οποία κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο όσον αφορά τις αναφερόμενες αγορές χρυσού, ενέκρινε αυτή την εβδομάδα σχέδια για την αγορά άλλων 150 τόνων καθώς προετοιμάζεται για εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια.

Οι προοπτικές των επιτοκίων

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίασή της στις 27-28 Ιανουαρίου. Οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν δύο μειώσεις επιτοκίων στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Τα χαμηλότερα επιτόκια μειώνουν το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού. Κάτι που υποστηρίζει τις τιμές.

Τα μέταλλα και ο χρυσός

Το ασήμι, βασιζόμενο στο ράλι του χρυσού, έχει υπερτριπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο. Οι τιμές του ασημιού ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά. Το spot silver σημείωσε άνοδο 4,05% στα 100,10 δολάρια ανά ουγγιά. Οι τιμές του ασημιού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 147% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τους Economic Times, ο μέταλλο σημείωσε άνοδο άνω του 200% κατά το παρελθόν έτος. Οι συμμετέχοντες στην αγορά ανέφεραν προκλήσεις στον τομέα της διύλισης και ελλείψεις στην προσφορά. Ο Philip Newman της Metals Focus δήλωσε ότι το ασήμι επωφελείται από τις ίδιες δυνάμεις που υποστηρίζουν το χρυσό. Οι ανησυχίες σχετικά με τους δασμούς και η χαμηλή φυσική ρευστότητα στο Λονδίνο επίσης στήριξαν τις τιμές.

Η τιμή της πλατίνας σημείωσε άνοδο 4,21% στα 2.740,25 δολάρια ανά ουγγιά. Η HSBC ανέφερε ότι η πλατίνα προσελκύει ζήτηση ως φθηνότερη εναλλακτική λύση έναντι του χρυσού. Η τράπεζα αναμένει ότι το έλλειμμα παραγωγής και κατανάλωσης θα διευρυνθεί σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ουγγιές το 2026.

Το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 4,79% στα 2.012,11 δολάρια ανά ουγγιά. Οι επενδυτές παρακολούθησαν το ευρύτερο ενδιαφέρον για τα πολύτιμα μέταλλα.

Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες παραμένει ισχυρή

Θα αυξηθεί κι άλλο;

Οι τάσεις της αγοράς υποδηλώνουν ότι η τιμή του χρυσού ενδέχεται να αυξηθεί εάν οι τρέχοντες παράγοντες παραμείνουν αμετάβλητοι.

Τα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες παραμένει ισχυρή.

Οι συνεχιζόμενοι παγκόσμιοι κίνδυνοι συνεχίζουν να στηρίζουν τη ζήτηση χρυσού. Αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να ωθήσουν την τιμή του χρυσού προς τα 5.000 δολάρια.

Πηγή: ot.gr