Άγριο έγκλημα έγινε στην οδό Γυθείου 11 στη Γλυφάδα. Η δολοφονία αποκαλύφθηκε μετά από τηλεφώνημα περιοίκου στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, ο οποίος ανέφερε ενδοοικογενειακό επεισόδιο με εμπλοκή ατόμου με ψυχολογικά προβλήματα.

Όταν έφτασε η Αστυνομία στο σημείο βρήκε τον 46χρονο γιο να έχει τοποθετήσει στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του το πτώμα του 80χρονου πατέρα του. Όπως διαπιστώθηκε ο ηλικιωμένος άνδρας έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και είχε ήδη καταλήξει.

Το όχημα στο οποίο βρέθηκε η σορός ανήκε στο θύμα. Στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Η δολοφονία της μητέρας το 2014

Σύμφωνα με τις Αρχές ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις διωκτικές αρχές για βαρύτατο έγκλημα.

Συγκεκριμένα, το 2014 είχε συλληφθεί για τον θανάσιμο τραυματισμό της 59χρονης μητέρας του. Τότε είχε οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και είχε προφυλακιστεί.

Αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ποινή 16 ετών

Ο 46χρονος Β.Ο κρατείτο δυνάμει του εντάλματος (2/2014) προσωρινής κράτησης του 2ου Ειδικού Ανακριτή Αθηνών, εκτίοντας ποινή κάθειρξης 16 ετών, για την δολοφονία της μητέρας του.

Στις 23 Απριλίου 2018, με διάταξη της εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε υπό τους όρους α) της υποχρέωσης διαμονής στην οδό Γυθείου 11 στην Άνω Γλυφάδα, στο σπίτι του πατέρα του και β) την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο Αστυνομικό τμήμα της διαμονής του.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, έδινε κανονικά το παρόν με τελευταία εμφάνιση του στις 16 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής».