Αμερικανική «αρμάδα» πολεμικών πλοίων κατευθύνεται από τον Ειρηνικό προς το Ιράν, όπως επιβεβαίωσε και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εν πτήσει από το προεδρικό σκάφος Αir Force One, επιστρέφοντας από το Νταβός της Ελβετίας. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μετακινούν «για κάθε περίπτωση» αρμάδα από τον Ειρηνικό προς τη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουν ενώ επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην σκοτώσει διαδηλωτές και να μην επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους πλησιάζουν στη Μέση Ανατολή. Εξετάζεται επίσης η αποστολή επιπλέον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή, κρίσιμα για την προστασία αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, από ενδεχόμενο πλήγμα του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ο απολογισμός των νεκρών από τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος έχει φτάσει τους 5.002 – ανάμεσά τους 43 παιδιά – σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση Human Rights Activists News Agency, η οποία εκφράζει φόβους για πολλούς ακόμη νεκρούς. Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, άλλη ανθρωπιστική οργάνωση, η Center For Human Rights in Iran (CHRI), αναφέρει ότι o αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 14.000 και ότι οι συλληφθέντες, στο πλαίσιο του κύματος καταστολής, φθάνουν τους 27.000.

Ο αριθμός των νεκρών και των συλληφθέντων δεν μπορεί να διακριβωθεί με ασφάλεια, διότι το Ιράν παραμένει αποκομμένο από τον κόσμο, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο – πρόκειται για το πιο εκτεταμένο μπλακάουτ του Διαδικτύου στην ιστορία του Ιράν, το οποίο άρχισε στις 8 Ιανουαρίου. Ωστόσο βίντεο, των οποίων η γνησιότητα έχει επαληθευτεί από έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως η αμερικανική εφημερίδα The New York Times και ο γαλλικός Monde, καταγράφουν τον ζόφο που επικρατεί στο Ιράν όπου οι αρχές δεν σέβονται ούτε την επιθυμία των πολιτών να θάψουν τους νεκρούς τους όπως τους αρμόζει.

Οι μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες γιατρών στο Ιράν, τις οποίες επικαλείται ο Monde, είναι εφιαλτικές. «Στα επείγοντα, τη νύχτα της 8ης Ιανουαρίου που εφημέρευα, περπατούσαμε όλοι με μπότες, γιατί το πάτωμα ήταν γεμάτο αίματα». Αυτό αναφέρει σε ηχητικό μήνυμα – το οποίο επαλήθευσε ο Monde – ένας γιατρός από το βόρειο Ιράν προς συγγενείς του στις 15 Ιανουαρίου, χάρη σε μια «θαυματουργή» σύνδεση στο Διαδίκτυο, η οποία διήρκεσε όμως μόνον λίγα λεπτά. «Εκείνο το βράδυ, στο νοσοκομείο μας, που είναι μια μικρή δομή, μετρήσαμε επτά άψυχα σώματα. Ανάμεσα τους, ένα αγόρι 16 ετών που είχε δεχθεί πυροβολισμό και αναγκαστήκαμε να του αφαιρέσουμε ένα νεφρό. Σε έναν άλλο τραυματία, αναγκαστήκαμε να ακρωτηριάσουμε το πόδι, από το γόνατο και κάτω».

«Αυτή τη φορά, τίποτα δεν μοιάζει με τις προηγούμενες διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος» λέει επίσης στον Μοnde, o Σαΐντ (ψευδώνυμο), ιρανός χειρουργός στην Τεχεράνη, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα πριν από λίγες ημέρες. «Στα επείγοντα επικρατούσε το αδιαχώρητο. Για να φροντίσουμε τόσο κόσμο, χρειαζόμασταν 30 φορές περισσότερα κρεβάτια και προσωπικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις αλλάζουν τα πρωτόκολλα. Όσοι τραυματίες μπορούν ακόμη να φωνάζουν δεν είναι τα επείγοντα περιστατικά. Δίνουμε προτεραιότητα σε εκείνους που δεν έχουν πια ούτε τη δύναμη να μιλήσουν».

Ο Σαΐντ πήγαινε από τραυματία σε τραυματία, ελέγχοντας τον σφυγμό τους. «Κάτω από τις κουβέρτες, δυο τρεις ήταν ήδη νεκροί. Ο ένας είχε διαλυμένο αυχένα, πιθανότατα από πυροβολισμό με καραμπίνα, σε κοντινή απόσταση. Ένας άλλος, έφερε μεγάλο τραύμα στο σαγόνι. Ο σφυγμός του μόλις που γινόταν αντιληπτός. Με κοίταξε, και ύστερα πέθανε. Ήταν 21 ετών».

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο. «Δόθηκε εντολή να καθαριστούν τα πάντα. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», λέει ο Σαΐντ. Οι νοσηλευτές του επισήμαναν την παρουσία ενός άνδρα με πολιτικά, μέλος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος είχε έρθει για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τους τραυματισμένους διαδηλωτές.

Ο Σαΐντ έφυγε από την Τεχεράνη και πήγε σε άλλο νοσοκομείο, στο Ισφαχάν, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στο Ιράν, με πληθυσμό 2,3 εκατομμύρια κατοίκους. Και εκεί η εικόνα που αντίκρισε ήταν η ίδια. «Είδα τραύματα από τυφέκια τύπου HKG3, από σφαίρες που είχαν εισέλθει πίσω από τα γόνατα των διαδηλωτών ή στις πατούσες τους. Αυτοί που τους είχαν πυροβολήσει στόχευαν στο να μην τους αφήσουν να διαφύγουν». Διαπίστωσε και τραύματα από «πολυβόλα DShK, ενός όπλου που ακόμη και από απόσταση 500 μέτρων, κόβει έναν άνθρωπο στα δύο. Είναι όπλο που χρησιμοποιείται εναντίον τεθωρακισμένων, όχι εναντίον άοπλων και ανυπεράσπιστων πολιτών».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε ο Monde, προκειμένου να σώσουν τραυματίες διαδηλωτές, πολλοί ιρανοί γιατροί καταχώριζαν στους ιατρικούς φακέλους, την ένδειξη «επέμβαση στο ήπαρ», καθώς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών ζητούσαν να παραλάβουν από τα νοσοκομεία, ακτινογραφίες τραυματιών που έδειχναν τραύματα από σφαίρες.