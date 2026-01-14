Ασύλληπτη τραγωδία τη νύχτα της Τρίτης 14/1 στην Ερημούπολη της Σητείας στην Κρήτη με έναν 15χρονο νεκρό σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του κι ένας συνομήλικός του τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με αυτοκίνητο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.00 το βράδυ στην Ερημούπολη Λασιθίου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες, δυστυχώς, να διαπιστώνουν το θάνατο του παιδιού.

Ένα ακόμη 15χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά ενώ και οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η μοιραία βόλτα 5 φίλων

Η βόλτα μίας παρέας πέντε αγοριών ηλικίας 15 – 16 ετών είχε τραγική κατάληξη.

Στην περιοχή της Ερημούπολης της Σητείας ο 16χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου, τον σοβαρό τραυματισμό ενός επίσης 15χρονου ενώ οι υπόλοιποι τρεις επιβαίνοντες του οχήματος είναι καλά στην υγεία τους.

«Η Σητεία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο. Ήμασταν χαρούμενοι που το 2025 δεν είχαμε θανατηφόρα περιστατικά και με το που μπήκε το 2026 είχαμε αυτό. Ένα παιδί 15 χρονών, μαθητής λυκείου να χάσει τόσο άδικα τη ζωή του», δήλωσε στο Patris.gr, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στη Σητεία

Ωστόσο πολλά ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία ο δρόμος είναι καλός χωρίς επικίνδυνες στροφές και γκρεμούς.

«Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε ένα δρόμο που δεν το περιμένεις. Δεν είναι επικίνδυνος δρόμος. Δεν έχει απότομες στροφές, δεν έχει γκρεμούς, τώρα πως έγινε…» τόνισε ο κ. Ζερβάκης.

Ο 16χρονος οδηγός πήρε κρυφά το αυτοκίνητο του πατέρα του και με τους τέσσερις ακόμη φίλους του και συμμαθητές του έφυγαν από τη Σητεία και έφτασαν στην Ερημούπολη.

Ακαριαίος ο θάνατος του 15χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες το 15χρονος που βρήκε ακαριαίο θάνατο φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, ενώ ένας επίσης 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στη μέση και στα κάτω άκρα και μετά τις πρώτες βοήθειες που του δόθηκαν στο νοσοκομείο Σητείας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.

Άνδρες της Τροχαίας Σητείας που έχουν αναλάβει την προανάκριση θα λάβουν καταθέσεις από τα παιδιά προκειμένου να βρουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς του 16χρονου οδηγού συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.