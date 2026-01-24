Διαβάστε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Οι Έλληνες διαλέγουν σύμμαχο

Metron Analysis για το ΒΗΜΑ – Με «ποιους πάμε» και «ποιους αφήνουμε»

Οι κινήσεις της Αθήνας ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον

Το τέλος της ευρωατλαντικής συμμαχίας προεξοφλούν για πρώτη φορά οι έλληνες πολίτες, επιλέγοντας την πρόσδεση της χώρας στο ευρωπαϊκό άρμα.

***

ΤΟ ΒΗΜΑ – Πεδίο Μάχης

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Οι Αμερικανοί προσγειώθηκαν σαν την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Νορμανδία και το ήρεμο Νταβός μετατράπηκε σε Ομάχα Μπιτς.

Ο Τραμπ διακήρυξε άλλη μια φορά τον αυτοθαυμασμό και την εγωπάθειά του ειρωνευόμενος τον Μακρόν. Ο γάλλος πρόεδρος είχε προλάβει να σηκώσει το γάντι διαμηνύοντας από το ίδιο βήμα ότι «η Ευρώπη προτιμά τον σεβασμό, όχι τους νταήδες» (20/1).

***

Το ναρκοπέδιο των συνεδρίων και ο «χρόνος που τελειώνει»

Διεργασίες στα κόμματα

Συνέντευξη στο ΒΗΜΑ Νικήτας Κακλαμάνης: «Ούτε κέντρο, ούτε δεξιά, επιστροφή στη λαϊκή μας βάση»

***

Ακόμη

Διάλογος στο Β: Αναθεώρηση – Η Δικαιοσύνη ενώπιον αλλαγών

Πλημμύρες: Αθήνα – Τα αντιπλημμυρικά έργα στο εδώλιο του ΣτΕ

Καρδιοπάθειες: Παρενέργειες – Η έρευνα δεν άγγιξε τη γυναικεία καρδιά

Βιβλίο: Γκιγιόμ Απολινέρ – Ο μέγας αρλεκίνος της πρωτοπορίας

The Wall Street Journal: Γραφείο ή συνεργείο; Η εργατική τάξη των «λευκών κολάρων»

Μαζί με το ΒΗΜΑ – Νέο τεύχος BHMAgazino – O συλλέκτης, η ολόχρυση Αντέλ και η Γροιλανδία

Το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ ανοίγει έναν συναρπαστικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, την εξουσία, την πολυτέλεια και τις μεγάλες αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου.

Στο κεντρικό του θέμα, το περιοδικό ξετυλίγει την καθηλωτική ιστορία του εμβληματικού πίνακα του Γκούσταφ Κλιμτ «Πορτραίτο της Αντέλ Μπλοχ-Μπάουερ», ενός έργου-σύμβολο που ανήκει σήμερα στον κορυφαίο συλλέκτη Ρόναλντ Σ. Λόντερ. Δισεκατομμυριούχος, ισχυρός παράγοντας του παγκόσμιου art world, αλλά και πρόσωπο με καθοριστική πολιτική επιρροή, ο Λόντερ αποκαλύπτεται ως ο άνθρωπος πίσω από την ιδέα της προσάρτησης της Γροιλανδίας και στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί όπου η τέχνη συναντά τη γεωπολιτική, η ιστορία αποκτά νέα βάθη.

Ακόμη, το BHMAGAZINO ρίχνει φως στα αθέατα παρασκήνια του Νταβός, εκεί όπου η «ήσυχη πολυτέλεια» συγκατοικεί με τον κυνισμό της ισχύος, και τίποτα –ή σχεδόν τίποτα– δεν πρέπει να διαρρεύσει προς τα έξω. Ταξιδεύει στα άκρα της τεχνολογικής πολυτέλειας με ένα jet που υπόσχεται τον γύρο του κόσμου χωρίς στάσεις και μας μεταφέρει στην Τυνησία, σε εικόνες μνήμης, αντιθέσεων και καθημερινής ζωής.

Η αισθητική γίνεται στάση ζωής μέσα από τον Νικόλα Βιλιώτη, το Χόλιγουντ συναντά τη Σίλικον Βάλεϊ σε μια νέα μιντιακή μάχη γιγάντων, ενώ η επιστήμη αναζητά απαντήσεις στα αλκαλικά νερά και στο μέλλον των ωκεανών.

BHMAGAZINO

Κυκλοφορεί αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Τρεις συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το περιοδικό Vita, η μαθητική εφημερίδα της Κοζάνης και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ηθικά Ευδήμια Τόμος Α’

Πρόκειται για μία από τις τρεις μεγάλες ηθικές πραγματείες του κορυφαίου φιλοσόφου της αρχαιότητας –μαζί με τα Ηθικά Νικομάχεια και τα Ηθικά Μεγάλα– ένα έργο βαθιά διδακτικό, που εστιάζει στην αρετή, τη φιλία και την ευδαιμονία, δηλαδή την ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από την ορθή πράξη και τον λόγο.

Στο έργο αναπτύσσονται με συστηματικό τρόπο καίρια ζητήματα της ηθικής φιλοσοφίας: η έννοια της ευδαιμονίας ως ύψιστου ανθρώπινου σκοπού, τα αγαθά που βρίσκονται εντός και εκτός της ψυχής, η ηθική αρετή ως ενέργεια και στάση ζωής, αλλά και η περίφημη αριστοτελική «μεσότης» ως κριτήριο ισορροπίας ανάμεσα στα άκρα.

Ο φιλόσοφος παρουσιάζει έναν πλήρη πίνακα των αρετών, διακρίνοντας τις διανοητικές από τις ηθικές, αναλύει την έννοια της προαίρεσης, διερευνά τη δικαιοσύνη και τα είδη της, ενώ αφιερώνει εκτενή χώρο στη φιλία, αναδεικνύοντας τη βαθιά ηθική, κοινωνική και πολιτική της σημασία.

Η έκδοση που προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ περιλαμβάνει το αρχαίο ελληνικό πρωτότυπο κείμενο, έγκυρη απόδοση στη νεοελληνική, κατατοπιστική εισαγωγή και αναλυτικά σχόλια, καθιστώντας το έργο προσβάσιμο τόσο στον ειδικό μελετητή όσο και στον σύγχρονο αναγνώστη που αναζητά διαχρονικές απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα.

Vita

Στο νέο τεύχος, ο χειμώνας γίνεται σύμμαχος ευεξίας και γνώσης. Ανακαλύπτουμε τα οφέλη της πιο «ήσυχης» εποχής του χρόνου για το σώμα και το μυαλό μας, κάνουμε crash test στα λαχανικά εποχής και αναθεωρούμε τους διατροφικούς μας στόχους με οδηγό την επιστήμη και όχι τις τάσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, το VITA φωτίζει τις τελευταίες εξελίξεις στην ογκολογία, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και ελπίδα.

Ο καρκίνος, από νόσος που συχνά ταυτιζόταν με τον φόβο, αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χρόνια, διαχειρίσιμη ασθένεια. Στόχος της σύγχρονης ιατρικής δεν είναι μόνο περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά καλύτερη, πιο στοχευμένη, πιο ποιοτική και –πάνω απ’ όλα– πιο ανθρώπινη φροντίδα.

Στο εξώφυλλο, η Ευγενία Σαμαρά. Με αφορμή την επιστροφή της στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Έχω Παιδιά», μιλά στο VITA για τη ζωή, τον έρωτα, τα παιδιά, την ισορροπία και όσα μας κάνουν να νιώθουμε πραγματικά καλά.

Μαθητική εφημερίδα της Κοζάνης

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης έκαναν ρεπορτάζ, οργάνωσαν έρευνες, μίλησαν με ανθρώπους της πόλης και μας παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα για τον τόπο που γεννήθηκαν και θέλουν να γνωρίσουμε μέσα από τα δικά τους μάτια.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος κυκλοφορεί με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με την υψηλή τέχνη, τις business και την πολιτική. Ο κορυφαίος συλλέκτης Ρόναλντ Σ. Λόντερ.

Πρόκειται για τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη τεράστιας βιομηχανίας στον χώρο της ομορφιάς ο οποίος όχι μόνο ασκεί επιρροή στο παγκόσμιο art world αλλά σαν επιστήθιος φίλος του Ντόναλντ Τραμπ είναι ο εμπνευστής της ιδέας για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Ο Λόντερ ανάμεσα σε άλλα έργα μυθικής αξίας είναι ο ιδιοκτήτης και του περίφημου πίνακα «Πορτραίτο της Αντέλ Μπλοχ-Μπάουερ» του Γκούσταφ Κλιμτ που φιλοξενείται στο εξώφυλλο.

<br />

