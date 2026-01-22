Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης έκαναν ρεπορτάζ, οργάνωσαν έρευνες, μίλησαν με ανθρώπους της πόλης και μας παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα για τον τόπο που γεννήθηκαν και θέλουν να γνωρίσουμε μέσα από τα δικά τους μάτια.

Στις σελίδες της μαθητικής εφημερίδας θα διαβάσουμε:

ΕΡΕΥΝΑ: Τοπίο στην ομίχλη η περιοχή μας μετά την κατάργηση του λιγνίτη. Μια έρευνα των νέων για τα αποτελέσματα της απολιγνιτοποίησης στην Κοζάνη και την επόμενη ημέρα για την περιοχή.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Η κεντρική πλατεία, τα μαγαζάκια, τα μουσεία και το σιωπηλό Ξενία με θέα στον Όλυμπο. Η πόλη και τα σημεία που ξεχωρίζουν μέσα από μια ξεχωριστή περιήγηση αλλά και ρεπορτάζ στους δρόμους.

Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ: Φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατασκευάζουν αγωνιστικά μονοθέσια. Οι ερευνητικές ομάδες του πανεπιστημίου, η δυναμική νέα γενιά και τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Δημήτρης Παπακωνσταντίνου. Οι νέοι ποιητές, η λογοτεχνική φλόγα που καίει στην Κοζάνη και ένας φιλόλογος-ποιητής που μίλησε στους μαθητές και μαθήτριες του για την προσωπική του διαδρομή.

ΕΘΙΜΑ: Λαζαρίνες και Μωμόεροι. Τα Κοζανίτικα έθιμα που μας φέρνουν πιο κοντά στην περίοδο των φετινών Αποκριών.

Το έργο, με τίτλο «Πλατεία Νίκης» του Κώστα Ντιού, συνταξιούχου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κοσμεί το εξώφυλλο της Μαθητικής Εφημερίδας.

