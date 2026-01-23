Στα ίχνη 22χρονου οδηγού μηχανής μεγάλου κυβισμού έφτασαν οι αστυνομικοί, μετά τον εντοπισμό βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος, στο προσωπικό του προφίλ στο διαδίκτυο να κάνει κόντρες, να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς.

Από την έρευνα των αρχών ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 22χρονος άνδρας ο οποίος μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, στο παρελθόν ο νεαρός είχε συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα, όταν δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που εμφανίζεται στο βίντεο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.