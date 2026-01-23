Με τον 44χρονο δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο να βρίσκεται στη φυλακή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση.

Από την πρώτη στιγμή, ο 44χρονος επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα έναντι του 50χρονου, αναφέροντας πως το μοιραίο πρωινό της 17ης Ιανουαρίου, το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα τον απειλούσε.

«Έχω μετανιώσει, λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων, στη μαραθώνια απολογία του.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ωστόσο ότι το θύμα πυροβολήθηκε τρεις φορές από την πίσω αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου, με τα σκάγια να τον βρίσκουν στο κεφάλι και την πλάτη.

Το MEGA και η εκπομπή «Live News» εξασφάλισαν νέα φωτογραφία ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς.

Σε αυτήν, φαίνεται πως το παράθυρο του οδηγού είναι ανοιχτό.

«Σημαίνει ότι μπορεία λέχθηκαν κάποια πράγματα», λέει για το θέμα, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.

«Μπορεί το θύμα να σταμάτησε, να τον απείλησε με την άδεια καραμπίνα νομίζοντας ότι ο άλλος δεν θα πυροβολήσει, ο άλλος μόλις τον είδε με την καραμπίνα να έτρεξε στο αυτοκίνητο, αλλά ήδη το θύμα είχε φύγει. Άρα δεν δικαιούταν με τίποτα να πατήσει την σκανδάλη».