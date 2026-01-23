Επίθεση σε βενζινάδικο στο Ηράκλειο σημειώθηκε τις προηγούμενες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Πατρίς, οι δράστες έριξαν ναυτική φωτοβολίδα σε χώρο όπου φυλάσσονταν οι φιάλες υγραερίου.

Ένας από τους υπαλλήλους, ο οποίος είχε καθυστερήσει να σχολάσει, έσπευσε γρήγορα στο σημείο και κατάφερε να σβήσει με πυροσβεστήρα την φωτοβολίδα.

«Αν δεν το προλάβαινε θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Πρόκειται για χώρο όπου είχαμε τις φιάλες υγραερίου. Θα είχαν ισοπεδωθεί τα πάντα. Αν πήγαινε και πιο μέσα, εκεί που υπάρχουν τα καύσιμα, τότε θα είχε καταστραφεί όλο το οικοδομικό τετράγωνο», ανέφερε μιλώντας στο patris.gr, ο υπεύθυνος του πρατηρίου.

Ο υπάλληλος ανέφερε ότι είδε τέσσερις δράστες, οι οποίοι έφτασαν με ένα αυτοκίνητο και με μία βέσπα.