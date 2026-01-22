Δύο ακόμα πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα στο σημείο όπου συγκρούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Διασώθηκε σκύλος μετά από 4 ημέρες

Παράλληλα, πυροσβέστες στη νότια Ισπανία διάσωσαν σήμερα τον «Μπόρο», έναν σκύλο που αγνοείτο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα της Κυριακής, και τον έδωσαν πίσω στους ιδιοκτήτες του, σε μια σπάνια στιγμή ανακούφισης εν μέσω του εθνικού πένθους για τους τουλάχιστον 45 νεκρούς της τραγωδίας.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων είναι μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, όπου τραυματίστηκαν επίσης περισσότεροι από 120 άνθρωποι. Οι ερευνητές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Μπόρο, επέβαινε σε ένα από τα τρένα μαζί με την ιδιοκτήτριά του Άνα Γκαρθία Αράντα και την έγκυο αδελφή της, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με τη δεύτερη γυναίκα να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγγενείς είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να βρεθεί το σκυλί.

«Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για (την αδελφή μου), τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο», είπε η Γκαρθία Αράντα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν σε ισπανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει αρχικά το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας χθες, όμως ο σκύλος τράπηκε σε φυγή όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Πυροσβέστες τον έπιασαν το επόμενο πρωί.

«Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του», ανέφερε σε δημοσιογράφους ένας από τους πυροσβέστες.

Έκτοτε, το σκυλί επανασυνδέθηκε με τους συγγενείς.

«Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο», υπογράμμισε ένας εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας.