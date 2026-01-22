Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με έναν γερανό εργοταξίου στη νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα με όσα ανέφερε η κρατική τηλεόραση TVE .

Το περιστατικό σύμφωνα με την El Pais συνέβη στο Αλούμπρες, στην Καρθαγένη της περιφέρειας Μούρθια. Οι συνθήκες της σύγκρουσης δεν είναι ακόμη σαφείς και διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί πώς το τρένο ήρθε σε επαφή με τον γερανό. Στο παρόν στάδιο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν ο γερανός λειτουργούσε πάνω ή κοντά στις γραμμές κατά τη στιγμή του ατυχήματος, ή εάν ενδεχομένως συνέβαλαν στο ατύχημα προβλήματα σηματοδότησης ή ορατότητας.

Παρά την πρόσκρουση, πηγές των σιδηροδρόμων επιβεβαίωσαν ότι το τρένο παρέμεινε όρθιο και πάνω στις ράγες, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών για τους επιβάτες και το πλήρωμα. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν τις εργασίες τους και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι ασφαλείας.