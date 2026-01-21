Νεκρός είναι ο μηχανοδηγός που οδηγούσε το επιβατικό τρένο που εκτροχιάστηκε χθες, Τρίτη, κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μηχανοδηγός και 37 άνθρωποι να τραυματιστούν.

Εκτός από τους πέντε που είναι σοβαρά τραυματίες, έξι βρίσκονται σε λιγότερο σοβαρή κατάσταση και 26 σε «ήπια» κατάσταση, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας.

Κατέρρευσε τοιχίο

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα, με το τρένο να συγκρούεται στο τοιχίο.

Κατά τον Κλοντί Γκαγιάρντο της πυροσβεστικής της Καταλονίας, όλοι οι επιβάτες είχαν απομακρυνθεί από το τρένο.

Σφοδρές καταιγίδες

Το δυστύχημα σημειώθηκε καθώς σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τη βορειοανατολική Ισπανία, με τις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά και βορειοδυτικά της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού λόγω των καιρικών συνθηκών.

Δεύτερος εκτροχιασμός μέσα σε μια ημέρα

Σημειώνεται ότι χθες, Τρίτη, εκτροχιάστηκε κι άλλο τρένο στο δίκτυο της Βαρκελώνης. «Ο άξονας χτυπήθηκε από βράχο που αποκολλήθηκε από την καταιγίδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο φορέας εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας, Adif. Το τρένο εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ Blanes και Maçanet-Massanes, βορειοανατολικά της Βαρκελώνης. Δεν έχουν αναφερθεί πάντως τραυματισμοί.

Πένθος στην Ισπανία

Το νέο δυστύχημα βαραίνει ακόμη περισσότερο στο πένθος που έχει βυθιστεί η χώρα μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σωστικά συνεργεία εντόπισαν χθες το απόγευμα ακόμη έναν νεκρό στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής κοντά στην Αδαμούθ, ανεβάζοντας σε 42 τον ακόμη μη τελικό απολογισμό των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.