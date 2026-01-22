Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με τις συλλήψεις και την άσκηση βίας των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Αυτή τη φορά σειρά είχε ένας 5χρονος από τη Μινεσότα, τον οποίο συνέλαβαν μαζί με τον πατέρα του, την ώρα που επέστρεφαν στο σπίτι τους από το σχολείο και τους μετέφεραν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με σχολικούς αξιωματούχους.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του μόλις είχαν φτάσει στο σπίτι όταν συνελήφθησαν, σύμφωνα με τη σχολική επιθεωρήτρια Ζένα Στένβικ, η οποία πήγε η ίδια στο σπίτι μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις.

Όταν έφτασε η Στένβικ είπε ότι το αυτοκίνητο του πατέρα ήταν ακόμη αναμμένο και ότι πατέρας και γιος είχαν ήδη συλληφθεί. Ένας πράκτορας είχε βγάλει τον Λίαμ από το αυτοκίνητο, τον οδήγησε στην εξώπορτα του σπιτιού του και του είπε να χτυπήσει το κουδούνι ζητώντας να τον αφήσουν να μπει, «για να δουν αν υπήρχε κάποιος άλλος στο σπίτι – ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα πεντάχρονο παιδί ως δόλωμα», ανέφερε η επιθεωρήτρια σε δήλωσή της.

«Γιατί να συλλάβεις ένα πεντάχρονο παιδί; Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό το παιδί μπορεί να χαρακτηριστεί βίαιος εγκληματίας», είπε η Στένβικ.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι 20 λεπτά αργότερα και βρήκε τον πατέρα και τον αδελφό του να λείπουν, είπε η Στένβικ. Δύο διευθυντές σχολείων της περιφέρειας έφτασαν επίσης στο σπίτι για να προσφέρουν υποστήριξη.

Οι σχολικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες του περιστατικού: στη μία φαίνεται ο Λίαμ, φορώντας μπλε πλεκτό σκούφο, έξω από την εξώπορτά του με έναν μασκοφόρο πράκτορα δίπλα του, και στην άλλη ο Λίαμ στέκεται δίπλα σε ένα αυτοκίνητο με έναν άνδρα να κρατά το σακίδιό του.

ICE agents in Minnesota grabbed 5-year-old Liam Conejo Ramos in his driveway as he returned from school with his father. Another adult who lives in the home was outside and begged to take the child, but agents refused and instead used the boy as bait to knock on doors to see if… pic.twitter.com/HbW8KfHPau — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 22, 2026

«Δεν ήρθαν παράνομα»

Ο δικηγόρος Μαρκ Προκός δήλωσε ότι η οικογένεια έχει ενεργή υπόθεση ασύλου και παρουσίασε έγγραφα που δείχνουν ότι ο πατέρας και ο γιος είχαν εισέλθει στις ΗΠΑ από επίσημο σημείο εισόδου αναφέρει ο Guardian.

«Η οικογένεια έκανε ό,τι ακριβώς όφειλε σύμφωνα με τους κανόνες όπως έχουν τεθεί», είπε. «Δεν ήρθαν εδώ παράνομα. Δεν είναι εγκληματίες». Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει εντολή απέλασης εναντίον τους και πιστεύει ότι πατέρας και γιος παραμένουν μαζί κατά την κράτησή τους.