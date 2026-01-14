Έξι ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της διαδηλώτριας Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, ένα ακόμη περιστατικό σύγκρουσης μεταξύ των αρχών μετανάστευσης και πολίτη καταγράφηκε σε βίντεο.

Σε επεισόδιο μεταξύ ομοσπονδιακών δυνάμεων και διαδηλωτών σε κατοικημένο δρόμο μια άγνωστη γυναίκα σύρθηκε ουρλιάζοντας έξω από το αυτοκίνητό της.

Μασκοφόροι πράκτορες, φορώντας γυαλιά ηλίου και αλεξίσφαιρα γιλέκα, διαπληκτίζονται με τη γυναίκα καθώς εκείνη προσπαθεί να απομακρυνθεί οδηγώντας. Δύο άνδρες βάζουν τα χέρια τους από το παράθυρο του οδηγού και τελικά ο ένας καταφέρνει να το ανοίξει με τη βία και να τη ρίξει στο έδαφος όπως αναφέρει ο Indepedent.

«Με έχουν ξυλοκοπήσει ξανά αστυνομικοί», φωνάζει η γυναίκα καθώς την τραβούν. «Είμαι ανάπηρη, προσπαθώ να πάω στον γιατρό. Είμαι αυτιστικό άτομο με αναπηρία, προσπαθώ να πάω στον γιατρό».

Καθώς οι πράκτορες τη σέρνουν μακριά, περαστικοί τούς φωνάζουν να σταματήσουν, με έναν να ρωτά: «Πού είναι η ανθρωπιά σας;».

«Μία ταραχοποιός αγνόησε επανειλημμένες εντολές αξιωματικού να απομακρύνει το όχημά της από το σημείο και συνελήφθη για παρεμπόδιση», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). «Άλλη ταραχοποιός επιτέθηκε σε αξιωματικό πηδώντας στην πλάτη του. Έξι άτομα συνελήφθησαν για επίθεση κατά των αρχών».

Today at 34 & Park in Minneapolis, a woman tried to drive down the street where a protest had broken out in front of a home ICE was raiding, saying she had a doctor apt to get to. ICE agents busted out her windows, cut off her seatbelt, and pulled her out before arresting her. pic.twitter.com/Y9bDF1xfKW — amanda moore 🐢 (@noturtlesoup17) January 13, 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει περισσότερους από 2.000 πράκτορες στη Μινεάπολη-Σεν Πολ, στη μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία του DHS, στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης καταστολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά των παράτυπων μεταναστών.