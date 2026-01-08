Νεκρός είναι ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε σήμερα σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό όταν ενώ βρισκόταν στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν τη διασταύρωση με την Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, ξέφυγε της πορείας του, έσπασε τα κιγκλιδώματα της γέφυρας που υπήρχαν στο ρεύμα κυκλοφορίας του, όσο και τις μπάρες στο άλλο ρεύμα και καρφώθηκε πάνω σε άλλο φορτηγό το οποίο κατευθυνόταν προς τον Πειραιά.

Από τα ξημερώματα οπότε και έγινε το τροχαίο μέχρι και τώρα η λεωφόρος Κηφισού στο σημείο είναι αδιαπέραστη τόσο στο ρεύμα προς Πειραιά όσο και στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οι αρμόδιες αρχές της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τις δύο λωρίδες στην Εθνική Οδό για ένα μικρό κομμάτι, ενώ στη συνέχεια απελευθερώνεται ο δρόμος.

Τραυματίας είναι και ο άλλος οδηγός, αυτός πάνω στο όχημα του οποίου έφυγε αυτός που ξέφυγε από την πορεία του, ο οποίος όμως, σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο και είναι καλά στην υγεία του. Και οι δύο οδηγοί αμέσως μετά το τροχαίο περιστατικό οδηγήθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Συγκεκριμένα η σύγκρουση μεταξύ των δύο φορτηγών έγινε επί της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος μεταξύ της Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου και της Ιεράς οδού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού νωρίτερα απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική, χωρίς τις αισθήσεις του.