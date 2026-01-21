Με εφεδρικό προεδρικό αεροσκάφος αναχώρησε για το Νταβός την Τετάρτη (21/1) ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την βλάβη που υπέστη το Air Force One στον αέρα.

Αφού επέστρεψε στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από την αμερικανική αεροπορική βάση Άντριους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ η απόφαση επιστροφής στην Ουάσινγκτον ελήφθη λίγο μετά την αναχώρηση μόλις το πλήρωμα εντόπισε το σφάλμα.

Δημοσιογράφος του Λευκού Οίκου που ταξίδευε με τον πρόεδρο είπε ότι τα φώτα στην καμπίνα Τύπου του Air Force One έσβησαν για λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους, όπως μετέδωσε το CNNi.

Η καθυστέρηση του ταξιδιού στην Ελβετία σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περίπου δυο ώρες.