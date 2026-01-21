Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου στον Ασπρόπυργος, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και ανησυχία στους κατοίκους.
Μάλιστα, στάλη μήνυμα από το 112, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Γκορύτσα #Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή #Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος #Αγίου_Ιωάννου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026