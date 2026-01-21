Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου στον Ασπρόπυργος, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και ανησυχία στους κατοίκους.

Μάλιστα, στάλη μήνυμα από το 112, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.