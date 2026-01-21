Επεισοδιακό αποδείχθηκε το πρώτο crash test ενόψει του συνεδρίου του ΠαΣοΚ. Η τετράωρη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της ΚΟΕΣ τα είχε όλα, έντονη κριτική στην ηγεσία του κόμματος, επικρίσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη, βόμβες από τον Χάρη Δούκα, αιχμές από τον Παύλο Γερουλάνο και στο τέλος ένταση μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο διαρροές στον ηλεκτρονικό τύπο. Μία ατμόσφαιρα που ήταν ηλεκτρισμένη από την αρχή της διαδικασίας και κλιμακώνονταν όσο περνούσε η ώρα. Οι διάλογοι δε, μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του κόμματος, αποτελούν δηλωτικό στοιχείο όχι μόνο των διαφορετικών απόψεων, αλλά και της αμηχανίας που επικράτησε σε αρκετές στιγμές της συνεδρίασης.

Αιτία των διαξιφισμών μεταξύ των στρατηγών του ΠαΣοΚ είναι η στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις, κάτι, που φέρνει εσωστρέφεια. Η βελόνα δεν μοιάζει να ξεκολλάει, παρά τις προσπάθειες που γίνονται εντός κι εκτός βουλής και η αγωνία όλων είναι προς την ίδια κατεύθυνση, και την επίτευξη του στόχου που είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή με σταθερότητα, καθώς και ο «σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης με κύριο κορμό το κίνημά μας» όπως ανέφερε το κοινό ανακοινωθέν που βγήκε μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Πρωτολογία με αιχμές από Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την αρχική του τοποθέτηση γνωστοποίησε στα μέλη του οργάνου τον προγραμματισμό του κόμματος για διεξαγωγή συνεδρίου στις 27-29 Μαρτίου. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ μίλησε για τις διεθνείς εξελίξεις, την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, το θέμα των αμβλώσεων που άνοιξε η Μαρία Καρυστιανού κάνοντας αυτοκριτική και δηλώνοντας πως «έπρεπε να τοποθετηθούμε ακόμη πιο σκληρά απέναντι σε αυτούς που μας κάνουν μαθήματα για μία σύγχρονη Ελλάδα». Ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη τονίζοντας πως «θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι «δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο, αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις». Τι εννοεί ο ποιητής;» αναρωτήθηκε.

Ζήτησε επίσης από τους συμμετέχοντες στην Πολιτική Γραμματεία να σταματήσουν την εσωστρέφεια, αφήνοντας αιχμές με σαφείς κατευθύνσεις. «Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά , η παιδεία, η υγεία». Παράλληλα, επεσήμανε πως το ΠαΣοΚ δεν θα ρευστοποιηθεί και πως θα γίνουν «ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης» εξηγώντας πως «στο συνέδριό μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που θα καλέσω και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν». Όσον αφορά για την επίτευξη του στόχου του ΠαΣοΚ ξεκαθάρισε πως «δεν θα γίνει με κανόνες επικοινωνίας, ούτε με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες. Θα γίνει με πολλή δουλειά στη Βουλή και στην κοινωνία».

Διαφοροποίηση Δούκα

Ο Χάρης Δούκας από την αρχή της τοποθέτησης του έκανε αντιληπτό πως ανησυχεί για την πορεία του ΠαΣοΚ και υπογράμμισε πως «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται». Επέμεινε δε στις προτάσεις που έχει καταθέσει δημόσια, ώστε στο συνέδριο να υπάρξει ψήφισμα που να δεσμεύει το ΠαΣοΚ να μην μπει σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας πως «η καθαρή απόφαση για το μεγάλο όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. να εκφυλιστεί σε ένα απλό «bullet», σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης» και συνέχισε ξεκαθαρίζοντας πως «θέλουμε ξεχωριστή απόφαση για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας».

Αντιπαράθεση Ανδρουλάκη – Δούκα

Ένα ακόμη σημείο που προκάλεσε και την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν η πρόταση του Χάρη Δούκα να γίνουν προκριματικές εκλογές για την στελέχωση των ψηφοδελτίων. Με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να του απευθύνει το ερώτημα «γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα» και τον Δήμαρχο Αθηναίων να απαντά επίσης με ερώτημα, «αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;»

Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο Χάρης Δούκας δήλωσε πως «σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση».

Πινγκ Πονγκ Ανδρουλάκη – Γερουλάνου

Ο Παύλος Γερουλάνος επίσης εξέφρασε την αγωνία του και ζήτησε να επιταχύνει το ΠαΣοΚ τις διαδικασίες και να τρέξει πιο γρήγορα το επόμενο διάστημα. Επεσήμανε πως πρέπει να υπάρξουν θέσεις για τα μεγάλα θέματα αιχμής, αλλά και διάλογος για το συνέδριο και με άλλες δυνάμεις. Σημείωσε επίσης την ανάγκη να υπάρξουν ανοιχτές διαδικασίες, ώστε να διεξαχθεί ένα «μεγάλο και δημοκρατικό συνέδριο. Έτσι θα φέρουμε κόσμο σε ένα συνέδριο που είναι ανοιχτό. Άσκησε δε, κριτική για το γεγονός πως δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μητρώο. «Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι με ηλεκτρονικό μητρώο και εμείς με τα τεφτέρια» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένα όμως θέμα προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη και ένα διάλογο μεταξύ των δύο που συνεχίστηκε. «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων» δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος με τον πρόεδρο του κόμματος να αναρωτιέται «πως γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;».

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: «Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα».

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα».

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: «Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω»

Την αγωνία του εξέφρασε και ο Μιχάλης Κατρίνης που δήλωσε μεταξύ άλλων πως «οφείλουμε να δούμε γιατί δεν έχει αποδώσει η στρατηγική μας ως τώρα. Ο κόσμος δεν ήρθε αυτομάτως στο ΠαΣοΚ, ούτε με την κυβερνητική φθορά, ούτε με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εμφανίζονται νέα κόμματα που φιλοδοξούν να εκφράσουν αυτόν τον κόσμο». Συμπληρώνοντας πως το ΠαΣοΚ μπορεί να έχει μεν κυβερνητική πρόταση, ωστόσο δεν εισπράττει ψήφο αντίδρασης ή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση.

Σκιώδης κυβέρνηση από την Άννα Διαμαντοπουλου

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου στάθηκε από τη μεριά της στις διεθνείς εξελίξεις, την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αναφέρθηκε και στην εσωτερική επικαιρότητα. Ωστόσο, έκανε λόγο για την ανάγκη ύπαρξης σκιώδους κυβέρνησης, κάτι που θα βοηθήσει στον ακόμη καλύτερο έλεγχο της κυβέρνησης και ζήτησε να μπουν μεγάλες προτεραιότητες στο λεκανοπέδιο που να αφορούν τα λιμάνια στο Πέραμα και το Λαύριο, αλλά και το κυκλοφοριακό στον Νότιο Τομέα, κάνοντας λόγο για την ανάγκη επικοινωνίας που να συνοδεύεται με δράσεις και ακτιβισμό.

Ένταση μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα

Στο τέλος της συνεδρίασης η Άννα Διαμαντοπούλου είδε στο κινητό της, διαρροή της πλευράς του Χάρη Δούκα προς συγκεκριμένο μέσο, με όσα εκείνος είχε δηλώσει στην αρχική του εισήγηση. Τότε απευθυνόμενη προς τον δήμαρχο Αθηναίων, κρατώντας το κινητό της και δείχνοντας το προς το μέρος του αναρωτήθηκε «τι είναι αυτά που κάνεις; Απαράδεκτο. Δεν είναι μια δημόσια συνεδρίαση, είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου». Τότε ο Χάρης Δούκας φέρεται να απάντησε: «Μυστικό είναι; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιώργος Καββαθάς που και αυτός με τη σειρά του επιτέθηκε στον Χάρη Δούκα για την κίνηση του αυτή, ανεβάζοντας κι άλλο το θερμόμετρο στην αίθουσα.

Το κλείσιμο της συνεδρίασης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μιλήσαν σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες, εκφράζοντας την αγωνία τους για το αύριο της παράταξης, αλλά και το πως βλέπουν τις προσυνεδριακές διαδικασίες.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης σαν επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό το θέμα και έφερε ένα παράδειγμα από το παρελθόν, που αποτελεί όμως δηλωτικό στοιχείο των προθέσεων του. «Το 1974 ο Γιώργος Μαύρος έλεγε κάθε ψήφο στον Ανδρέα είναι σφαίρα στην καρδιά της Ελλάδος και το 1981 ήταν επικεφαλής του επικρατείας» φωτογραφίζοντας με αυτό τον τρόπο, πως η επιτροπή που ηγείται είναι έτοιμη για τις κινήσεις εκείνες που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η «αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση»

Ο Κώστας Τσουκάλας από τη μεριά του μίλησε για την τετραήμερη απασχόληση και έκανε λόγο για «ριζοσπαστικές αλλαγές» και «πανστρατιά στη διεύρυνση, χωρίς face contrοl» και με «όρους μέλλοντος»

Δευτερολογία Ανδρουλάκη με «αιχμές»

Η μαραθώνια αυτή διαδικασία έκλεισε με τη δευτερολογία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ωστόσο και εδώ δεν έλειψαν οι μπηχτές… Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τόνισε πως «όποιος έχει διαφωνία με την στρατηγική, να έρθει στην επόμενη συνεδρίαση με ονοματεπώνυμο, πρόταση και χρονοδιάγραμμα». Παράλληλα, μίλησε προς όλους σχετικά με το θέμα της συγκυβέρνησης. «Τα περί συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. τα ακούω από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα πρόεδρος. Τελικά αποδείχθηκε ότι τον μόνο που στοχοποίησε στρατηγικά η Ν.Δ. ήμουν εγώ. Κι ακόμη και σήμερα περνάω τη βάσανο των ευρωπαϊκών και των ελληνικών δικαστηρίων. Αλλά κάποιοι το υποτιμάτε».

Με Ανδρουλάκη, η εκδήλωση Γερουλάνου

Η ένταση και η αντιπαράθεση μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του ΠαΣοΚ φαίνεται όχι μόνο πως ήταν έντονη, άλλα και πως θα συνεχιστεί και μάλιστα με νέα επεισόδια στην πορεία προς το συνέδριο.

Ωστόσο οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος χαλάρωσαν το βράδυ στην κοπή πίτας του Παύλου Γερούλανου. Ανάμεσα του και ο Νίκος Ανδρουλάκης που χειροκροτήθηκε μπαίνοντας στην αίθουσα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε και ο Γιώργος Παπανδρέου που μόλις είχε προσγειωθεί από την Γλασκόβη, για αυτό και απουσίαζε από την Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ. Χάρης Δούκας, Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Δημήτρης Μάντζος, Ευαγγελία Λιακούλη, Μιχάλης Κατρίνης, Γιώργος Νικητιάδης, Νάγια Γρηγοράκου, Απόστολος Πάνας, Τάσος Νικολαΐδης, Κατερίνα Σπυριδάκη, Μανώλης Χνάρης, Ιωάννης Τσίμαρης, Δημήτρης Μπιάνγκης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Σταύρος Μιχαηλίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Άννα Διαμαντοπούλου, Κώστας Σκανδαλίδης, Ανδρέας Τσούνης, Κώστας Τσουκαλάς, Χρήστος Πρωτόπαπας, Θεόδωρος Μαργαρίτης, Δημήτρης Διαμαντίδης, καθώς και οι αυτοδιοικητικοί Γιάννης Μώραλης, Γιάννης Κωνσταντάτος, Ανδρέας Κονδύλης και Μάριος Ψυχάλης ήταν επίσης παρόντες σε αυτή την εκδήλωση.