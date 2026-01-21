Από 1η Απριλίου αναμένεται να αναπροσαρμοστεί ο κατώτατος μισθός. Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά αύξηση, η οποία αφορά άμεσα 575.684 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (22,8% των εργαζομένων) και περίπου 600.000 στο Δημόσιο.

Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του νέου κατώτατου μισθού θα ξεκινήσουν εντός του Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο, με την ανακοίνωση του ποσού το οποίο θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αύξηση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα των 950 ευρώ στο σύνολο της τετραετίας, ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να υπερκαλυφθεί έως το 2027.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει η επίμονη ακρίβεια και η ανάγκη στήριξης της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων, οι οποίοι πλήττονται δυσανάλογα από τις ανατιμήσεις.

Ο κατώτατος μισθός

Σύμφωνα με τα σενάρια, η αύξηση των κατώτατων αποδοχών εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή των 40 έως 50 ευρώ σε μηνιαία βάση, τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο για το 2026, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ σήμερα σε 920 έως 930 ευρώ μεικτά.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για τη σταδιακή ενίσχυση των εισοδημάτων, παραμένει ως στόχος ο κατώτατος μισθός να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027 και ο μέσος μισθός τα 1.500 ευρώ, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας.

Για τη διετία 2026- 2027 θα ακολουθηθεί η υφιστάμενη διαδικασία διαμόρφωσης των κατώτατων αποδοχών.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμόζεται ενιαία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στην περίπτωση του Δημοσίου, η αύξηση θα είναι οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ).

Τα επιδόματα

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει σειρά επιδομάτων και αποδοχών, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές και στις συντάξεις.

Μεταξύ άλλων, τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τις υπερωρίες, τον κατώτατο μισθό στο Δημόσιο όπου εφαρμόζονται αντίστοιχες κλίμακες.

Πηγή: OT.GR