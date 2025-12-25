Στο στόχαστρο μπαίνει ξανά από τις αρχές του 2026 ο κατώτατος μισθός καθώς ανοίγει επισήμως η συζήτηση για τη νέα αύξησή του.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμόζεται ενιαία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στην περίπτωση του Δημοσίου, η αύξηση θα περάσει οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ).

Ο κατώτατος μισθός

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι αυξήσεις του 2027 ενδέχεται να συμπέσουν με τις εκλογές ή με την προεκλογική περίοδο, οποία τοποθετείται την άνοιξη του συγκεκριμένου έτους, γίνεται φανερό ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να εμφανίζεται ότι έχει υλοποιήσει τον στόχο της για την αύξηση των μισθών.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο με τη διαβούλευση μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις και τις εκτιμήσεις τους. Θα ακολουθήσει το πόρισμα της διαβούλευσης και στη συνέχεια η εισήγηση της υπουργού προς το υπουργικό συμβούλιο.

Από τον Απρίλιο του 2026, θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο αλλά και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο βασικός – εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα ανέβει στα 920 ευρώ εφόσον η τελική αύξηση του κατώτατου μισθού προσδιοριστεί στα 40 ευρώ.

Στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον – τελικώς – επικρατήσει αυτό το σενάριο, οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο: Με μία τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ και με τρείς τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Οι φοροελαφρύνσεις

Η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό συνδέεται άμεσα και με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το καθαρό εισόδημα, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι αντίστοιχες μειώσεις θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2027.

Ιδιαίτερα ωφελημένοι θα είναι περίπου 270.000 νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, οι εργαζόμενοι έως 25 ετών θα έχουν μηδενικό φόρο, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26 με 30 ετών οι κρατήσεις μειώνονται σημαντικά.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος 25 ετών που σήμερα λαμβάνει 880 ευρώ μικτά και καθαρά περίπου 690 ευρώ, από το 2026 θα δει τον φόρο να μηδενίζεται. Με κατώτατο μισθό στα 915 ευρώ, τα καθαρά θα προσεγγίσουν τα 788 ευρώ, ενώ με αύξηση στα 930 ευρώ μπορούν να ξεπεράσουν τα 800 ευρώ τον μήνα.

