Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, καθώς ένα ισχυρό και δυνητικά επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται στη Μεσόγειο, με επίκεντρο την περιοχή της Τυνησίας, και κινείται προς τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, το τριήμερο που ακολουθεί θα χαρακτηριστεί από έντονα καιρικά φαινόμενα, την ώρα που το τσουκτερό κρύο αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί.

Το χαμηλό βαρομετρικό αναμένεται να προκαλέσει θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια, με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας σε αρκετές περιοχές.

Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός…

Τρίτη – Τετάρτη

Την Τρίτη και την Τετάρτη, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, κυρίως ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί, που σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική και δυτική Στερεά, καθώς και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ενδέχεται να φτάσουν τα 9 έως 10 μποφόρ, με ριπές που τοπικά μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 120 χλμ/ώρα.

Τετάρτη – Πέμπτη

Από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη, το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο, με ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής, που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν πλημμυρικά επεισόδια. Στο «στόχαστρο» βρίσκονται η δυτική και νότια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, αλλά και η Αττική, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή.

Πού θα χιονίσει

Παράλληλα, την ίδια περίοδο, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, με πιθανότητα για χιονοθύελλες και χιονοκαταιγίδες, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις.

Πότε θα κλειδώσει η πορεία του επικίνδυνου βαρομετρικού χαμηλού

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, η πρόγνωση θα γίνει πιο συγκεκριμένη το επόμενο 24ωρο, καθώς θα «κλειδώσει» η δημιουργία και η ακριβής πορεία του βαρομετρικού χαμηλού. Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες ενημερώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις περιοχές με αυξημένο κίνδυνο έντονων φαινομένων.