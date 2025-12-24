Χριστουγεννιάτικες μελωδίες γέμισε την παραμονή των Χριστουγέννων το δημαρχείο της Αθήνας. Μαθητές και εκπρόσωποι συλλόγων και ενώσεων είπαν τα κάλαντα στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

«Τα κάλαντα που ακούσαμε σήμερα στο Δημαρχείο, μας γέμισαν χαρά, ζεστασιά και αισιοδοξία. Αυτές τις ημέρες η Αθήνα γίνεται μία μεγάλη, ζεστή αγκαλιά για όλους. Στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, νοιαζόμαστε, μοιραζόμαστε. Εύχομαι υγεία σε όλους, αγάπη στα σπίτια μας και αλληλεγγύη στην καθημερινότητά μας. Καλά Χριστούγεννα, με φως, σε μια πόλη που προχωρά ενωμένη», δήλωσε ο κ. Δούκας.

Ο δήμαρχος υποδέχθηκε χορωδίες από το 79ο Νηπιαγωγείο Αθήνας, τον Ερυθρό Σταυρό, τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών, τον Φιλανθρωπικό σύλλογο «Η Αγκαλιά», το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, τη Λέσχη Φιλίας Ακαδημίας Πλάτωνος, την Ένωση Κρητών Κορινθίας ο «Ψηλορείτης», τον Σύλλογο Φιλωτιτών Νάξου και τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων, οι χορωδίες έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές, τηρώντας τα έθιμα και την μακρά παράδοση των εορτών.