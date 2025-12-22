Μεγάλη φασαρία έχει προκληθεί από τη διοργάνωση ενός rave πάρτι στα σκαλιά του Ιερού Ναού της Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι.

Το γεγονός ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνουν πλήθος κόσμου να διασκεδάζει ακούγοντας μουσική στο προαύλιο της εκκλησίας. Αυτό προκάλεσε την οργή μερίδας πιστών που κάνουν λόγο για ασέβεια προς το χώρο.

«Οποιος ακούει rave δεν είναι Χριστιανός;»

«Αν κάποιος ακούει μουσική στο προαύλιο της εκκλησίας και είναι rave μουσική, δεν είναι Χριστιανός;», ρώτησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απαντώντας σε σχετικές καταγγελίες. «Ανάλογα με το είδος μουσικής είσαι Χριστιανός ή όχι;», ξαναρώτησε ο δήμαρχος Αθηναίων, διευκρινίζοντας ότι είναι η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει γίνει αρκετές φορές.

Το θέμα απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, το οποίο συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12). «Οι διοργανωτές είναι άνθρωποι της γειτονιάς», εξήγησε ο κ. Δούκας. Όπως είπε, η εκδήλωση έχει γίνει τρεις φορές με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, μία ανεξάρτητα, και οι λοιπές στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. «Η εκδήλωση αυτή τυγχάνει της ευρείας αποδοχής της γειτονιάς και των καταστημάτων. Έγινε μέχρι τις 11 το βράδυ και ξεκίνησε αφού έληξε η απογευματινή λειτουργία της εκκλησίας. Ένα λεπτό μετά τις 11, σταμάτησε. Οι διοργανωτές καθάρισαν το χώρο. Την επομένη το πρωί λειτούργησε κανονικά η εκκλησία και όλα ήταν καλά μέχρι τη στιγμή που άρχισαν κάποιοι να σηκώνουν το θέμα».

«Αλλοι ακούν λαϊκά έξω από εκκλησίες»

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργούμε εντάσεις χρονιάρες μέρες. Τα νέα παιδιά – όπως και κάθε ηλικία – έχουν κάθε δικαίωμα στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Όπως κάποιοι ακούν λαϊκά άσματα, ψήνουν και μαζεύεται τσίκνα, μπορούν κάποιοι άλλοι να ακούν και άλλες μουσικές πάντα σεβόμενοι τις διαδικασίες και τους ανθρώπους που ζουν εκεί, στη γειτονιά», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, θυμίζοντας ότι ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται και σε άλλες χώρες. «Πριν από περίπου έναν μήνα έγινε στη Σλοβακία με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, με τον Ποντίφικα να δίνει μήνυμα και τον DJ να είναι καθολικός ιερέας».