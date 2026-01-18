Μία ημέρα πριν τη δεύτερη συνάντηση του με εκπροσώπους των αγροτών, αυτήν τη φορά με αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του διεμήνυσε επί της ουσίας ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα περισσότερο, καθώς όπως αναφέρει «οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί».

«Εξαντλήσαμε τα δημοσιονομικά περιθώρια»

«Και το πλαίσιο αυτό», σημειώνει, «ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι «ειδικά για τα ζητήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, που δοκιμάστηκε σκληρά από την ευλογιά, θα ακολουθήσει πολύ σύντομα ξεχωριστή συνάντηση με τους εκπροσώπους του κλάδου. Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις, αλλά ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων. Ένα σύστημα που στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να αδικεί την υπόλοιπη κοινωνία, και που δίνει στον πρωτογενή τομέα προοπτική για καλύτερα προϊόντα και υψηλότερα εισοδήματα».

Belharra Κίμων και ανεργία

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ένταξη της πρώτης φρεγάτα Belharra Κιμων στο Πολεμικό Ναυτικό υπογραμμίζοντας ότι το «το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και το δικό μου ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση».

Οσον αφορά στην ανεργία, τόνισε πως «η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ το Γ’ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο 2024 Στις ηλικίες 15–64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 64,6%, σημειώνοντας άνοδο 1,4 ποσοστιαίας μονάδας μέσα σε έναν χρόνο που είναι το υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα».

Η Κοινωνική Συμφωνία

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην Κοινωνική Συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

«Με απόφαση της υπουργού Εργασίας, η συλλογική σύμβαση στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο τον κλάδο, καλύπτοντας περίπου 50.000 εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Ό,τι ευνοϊκό προβλέπεται για μισθούς, παροχές και άδειες εφαρμόζεται στο εξής για όλους, χωρίς εξαιρέσεις», σημείωσε.

Και συμπλήρωσε: «με την Κοινωνική Συμφωνία, περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, εξασφαλίζοντας δίκαιους όρους εργασίας, προστασία, αξιοπρέπεια, αλλά και ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο που στηρίζει τόσο τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση».

