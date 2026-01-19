Σε μια εμβληματική εκδήλωση που αναμένεται να φωτίσει άγνωστες πτυχές της αεροπορικής μας ιστορίας, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΙΚΑΡΟΣ) παρουσιάζει το βιβλίο «1918 – Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η μάχη των ελληνικών φτερών» (Εκδόσεις Ψυχογιός). Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.

Το έργο των Παντελή Βατάκη και Κώστα Λαγού μεταφέρει τον αναγνώστη στο μέτωπο της Λήμνου, καταγράφοντας με ιστορική ακρίβεια τη δράση των Ελλήνων αεροπόρων κατά των γερμανικών θωρηκτών «Γκαίμπεν» και «Μπρεσλάου». Πρόκειται για μια έκδοση που αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία του Αιγαίου και τη διαχρονική αξία της συνεργασίας Αεροπορίας και Ναυτικού.

Επιφανείς προσωπικότητες στο βήμα των ομιλητών

Τη συζήτηση θα συντονίσει η διακεκριμένη δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα, ενώ για το βιβλίο και την ιστορική περίοδο θα μιλήσει ένα πάνελ έγκριτων επιστημόνων και αξιωματικών:

Δρ. Τάσος Σακελλαρόπουλος , Ιστορικός και Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη.

Δρ. Γεώργιος Γερούλης , Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. και Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Ι.

Διογένης Τσιπουρίδης , Υποπτέραρχος ε.α. και Ερευνητής Αεροπορικής Ιστορίας.

Δρ. Κωνσταντίνος Λαγός , Ιστορικός, Λέκτορας της Σχολής Ικάρων και εκ των συγγραφέων.

Παντελής Βατάκης, Ταξίαρχος (Ι) ε.α., Ιστορικός ερευνητής και εκ των συγγραφέων.

Παράλληλη έκθεση και απόδοση τιμής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολυθεματική έκθεση που θα λειτουργεί στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν ιστορικά κειμήλια, καθώς και μοναδικά χειροποίητα μοντέλα αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων της περιόδου 1912–1918, δημιουργίες των Διογένη Τσιπουρίδη και Βασίλη Ταρλάμη (Πλοίαρχος Ε.Ν.), με την υποστήριξη της IPMS Hellas.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με μια συγκινητική τελετή, όπου θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις στους απογόνους των πεσόντων αεροπόρων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τιμώντας την υπέρτατη θυσία τους για την πατρίδα.

Η εκδήλωση θα καλυφθεί τηλεοπτικά και διαδικτυακά από το κανάλι «Φρυκτωρίες», ενώ μετά το πέρας της παρουσίασης θα ακολουθήσει μικροδεξίωση στο φουαγιέ.