Ξαναρχίζει ο «πόλεμος» μεταξύ δημάρχων και κυβέρνησης για τους όρους δόμησης. Ήδη, τρεις μεγάλοι Δήμοι της Αττικής προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να κατατεθούν δύο ακόμη προσφυγές: η πρώτη από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η δεύτερη από κατοίκους της πόλης. Δεν αποκλείεται δε, να προσφύγει ακόμη ένας Δήμος, αυτός του Αμαρουσίου. Παράλληλα, βρίσκεται προ των πυλών νέα διαμάχη με αφορμή τις εξελίξεις για τη «μετακόμιση» των Υπηρεσιών Δόμησης (Πολεοδομίες) από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει «πιλοτικά» τον προσεχή Ιούνιο με στόχο να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του ’27.

Οι Δήμοι που προσέφυγαν στο ΣτΕ στα μέσα της εβδομάδας, με στόχο την ακύρωση του νέου Προεδρικού Διατάγματος για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο, είναι του Αλίμου, της Κηφισιάς και Φιλοθέης – Ψυχικού. Με αυτό, δίδεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διατηρήσουν τα μπόνους του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), παρά τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις. «Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εναρμονίσει το θεσμικό πλαίσιο με την απόφαση του ΣτΕ. Έγινε μία εναρμόνιση αλλά αφέθηκαν πάλι παραθύρια», ανέφερε μέσα στην εβδομάδα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Λάζαρος Κυρίζογλου.

Άλιμος: «Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος»

«Το Προεδρικό Διάταγμα επιχειρεί, στην ουσία, να θεσμοθετήσει την παραβίαση του Συντάγματος και τη μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων», δηλώνει προς το ΒΗΜΑ ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, ένας εκ των πρωταγωνιστών στη μάχη κατά των μπόνους δόμησης. Ο ίδιος θεωρεί αδιανόητο «… να κερδίζουμε στο δικαστήριο, να ακυρώνεται μία οικοδομική άδεια και στη συνέχεια αυτή να εκτελείται επειδή ο εργολάβος πληρώνει ένα χρηματικό ποσό».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλίμου, ο κόσμος είναι θυμωμένος και εξαγριωμένος. «Λένε: πάμε στα δικαστήρια, δικαιωνόμαστε και στο τέλος έρχεται το ίδιο το κράτος και ανατρέπει τη δικαστική μας δικαίωση. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

Φιλοθέη – Ψυχικό: «Η κυβέρνηση μάς τιμωρεί»

«Το ζήτημα αυτό μας αφορά όλους. Είναι ξεκάθαρο ότι η υπεράσπιση της ποιότητας ζωής μας και της οικιστικής φυσιογνωμίας της πόλης μας, απέναντι στην ανεξέλεγκτη υπερδόμηση, είναι μονόδρομος», τονίζει ο δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαράλαμπος Μπονάτσος. Σπεύδει να διευκρινίσει ότι δεν είναι κατά της ανάπτυξης. «Αυτό το έχουμε πει αρκετές φορές. Είμαστε όμως, κατά της τσιμεντοποίησης. Κινδυνεύει η διατήρησης της φυσιογνωμίας της πόλης μας και του πρασίνου μας». Για τον ίδιο το ζήτημα, εκτός από περιβαλλοντικό, είναι κοινωνικό και θεσμικό. «Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να αγνοεί τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να συζητήσει μαζί μας το θέμα της μεταφοράς των Πολεοδομιών. Ουσιαστικά μας “τιμωρεί” για να μην έχουμε δυνατότητα ελέγχου σε ενέργειες που πλήττουν τις πόλεις μας. Εμείς, οι δήμαρχοι, τι είμαστε; Απλοί διαχειριστές της καθημερινότητας;».

Κηφισιά: «Απειλείται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της πόλης»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, ο Δήμος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Π.Δ. 94/2025 και της ρύθμισης για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, διότι η εφαρμογή τους απειλεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πόλης. «Η Κηφισιά αποτελεί θεσμικά κατοχυρωμένη κηπούπολη, με ειδικό καθεστώς προστασίας για το ιστορικό της κέντρο. Η δυνατότητα αυξημένης δόμησης μέσω γενικών χρηματικών ανταλλαγμάτων, αλλοιώνει στην πράξη το πλαίσιο προστασίας που ισχύει εδώ και δεκαετίες», αναφέρει ο κ. Ξυπολυτάς, σημειώνοντας ότι «η προσφυγή αποτελεί αναγκαία θεσμική επιλογή για τη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας, του πρασίνου και της ποιότητας ζωής της Κηφισιάς».