Μετά το περιστατικό με το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας συγκρότησε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, αποτελούμενη από στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ, για την εποπτεία και την ταχεία αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων στα συστήματα αεροναυτιλίας.

Η ομάδα θα εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής Διερεύνησης και θα συμβάλλει στην εγκατάσταση νέων πομποδεκτών VHF τεχνολογίας VoIP για βελτιωμένη επικοινωνία. Εντός Φεβρουαρίου θα παραληφθούν τα πρώτα συστήματα, καθώς είχε ζητηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία να ξεκινήσει τμηματικές παραδόσεις διαθέσιμων συστημάτων.

Οι εγκαταστάσεις θα αρχίσουν στοχευμένα στους απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, θωρακίζοντας το σύστημα επικοινωνιών του FIR από παρόμοια προβλήματα με το πρόσφατο μπλακ άουτ.

Παράλληλα, ο υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΥΠΑ, συζητώντας ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε), την Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριου Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (OΣΥΠΑ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων (FISO) ΥΠΑ.