Μία μέρα μετά την παραίτηση του Γιώργου Σαουνάτσου από τη θέση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κατόπιν του πορίσματος της Ειδικής Επιτροπής που κάνει λόγω για παρωχημένη τεχνολογία του υφιστάμενου συστήματος Επικοινωνιών Φωνής (VCS – Voice Communication System) της ΥΠΑ, ο υπουργός Υποδομών – Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, θα συναντηθεί, αύριο Πέμπτη, με τη νέα διοίκηση της Υπηρεσίας και εκπροσώπους εργαζομένων.

Επίσης, ο κ. Δήμας έχει συγκαλέσει σύσκεψη εργασίας με τη διοίκηση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), της ΥΠΑ, του ΟΤΕ, τεχνικούς των υπηρεσιών και εκπρόσωπο του Euroconrol με αντικείμενο τις συστάσεις του πορίσματος για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αντιμετώπισης τεχνικών ζητημάτων.