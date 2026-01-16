Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια εξαιρετικά ασταθή περιοχή, όπου τα κράτη φαίνεται να ανταγωνίζονται διαρκώς για την πρωτοκαθεδρία, γεγονός που συχνά οδηγεί σε κλιμάκωση των εντάσεων και ακόμη και σε άμεσες συγκρούσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η πλοήγηση στα εύθραυστα γεωστρατηγικά δεδομένα της περιοχής συνιστά ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα — κάτι που γνωρίζει καλά η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στο 12ο επεισόδιο της σειράς “The Ambassadors Series” της αγγλόφωνης έκδοσης του ΒΗΜΑΤΟΣ, η αμερικανίδα διπλωμάτης παρουσιάζει τους βασικούς στόχους και τις προτεραιότητές της, λίγο περισσότερο από δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Στο πλαίσιο αυτό, άνοιξε την κατοικία της στην Αθήνα στο tovima.com, σκιαγραφώντας τις βασικές πτυχές της απαιτητικής αποστολής της.

Όπως επισημαίνει, μία από τις κεντρικές της προτεραιότητες είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για ενεργειακή ανεξαρτησία, μέσω της υποστήριξης της κατασκευής του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου, ο οποίος -όπως τονίζει- μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή της στο συνέδριο Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο. «Ο κάθετος διάδρομος επηρεάζει την Ιστορία, επηρεάζει τους ανθρώπους, σώζει ζωές», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι παρέχει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να διατηρήσει την κυριαρχία της. Όπως τόνισε, η εκπροσώπηση των ΗΠΑ από τη θέση της πρέσβειρας της επιτρέπει να ασκεί περιφερειακή επιρροή και να συνεργάζεται με άλλες χώρες στο κρίσιμο αυτό εγχείρημα.

Η κ. Γκίλφοϊλ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές σχέσεις και στην ουσιαστική επαφή με την τοπική κουλτούρα. Αν και, όπως αναφέρει, έχει επισκεφθεί πολλές φορές την Ελλάδα στο παρελθόν, παραδέχεται ότι τη συγκίνησε η θερμή υποδοχή που της επιφύλαξε ο ελληνικός λαός μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. «Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν η ζεστή υποδοχή και η αγκαλιά που έλαβα από τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Ήταν πραγματικά συγκινητικό», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην πολυπλοκότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στη διαμορφούμενη αμυντική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και στον ρόλο των ΗΠΑ στη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή, η αμερικανίδα πρέσβης είναι σαφής: «Θέλουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται και στην προσωπική της σχέση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τόμας Τζ. Μπάρακ, επισημαίνοντας ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία μπορούν να ωφεληθούν από τη στενή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτή διευκολύνει τον διάλογο και ενισχύει τη σταθερότητα.

Μεταξύ άλλων, η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα μιλά για τη στενή φιλία της με τον δημοφιλή Έλληνα τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, την αγάπη της για την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς και για την αξία που αποδίδουν οι Έλληνες στην οικογένεια, την παράδοση και την πίστη.

Το “ΤΟ ΒΗΜΑ International” και η σειρά “The Ambassadors Series” συνεχίζουν να προσφέρουν μια εσωτερική ματιά στον κόσμο της διπλωματίας και της γεωπολιτικής, μεταφέροντας στο διεθνές κοινό τις εξελίξεις μέσα από τη ματιά των πρωταγωνιστών.