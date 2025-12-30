Οι τουρκικές αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν 357 άτομα σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση που διεξήχθη σε 21 επαρχίες της Τουρκίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

«Κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί από τις αστυνομικές μας δυνάμεις σε 21 επαρχίες, συλλάβαμε 357 υπόπτους που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος. (…) Δεν δίνουμε ποτέ την παραμικρή ευκαιρία σε όσους προσπαθούν να γονατίσουν αυτή τη χώρα μέσω της τρομοκρατίας», δήλωσε ο υπουργός με ανάρτηση στο X.

Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον του ΙΚ στη Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Μετά την επιχείρηση, κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και μελών του ΙΚ, που διήρκησαν για ώρα.

Την περασμένη Πέμπτη, ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη σύλληψη 137 ύποπτων μελών του ΙΚ «έπειτα από πληροφορίες που έδειχναν ότι η τρομοκρατική οργάνωση ΙΚ σχεδίαζε επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».

Η Τουρκία, η οποία μοιράζεται σύνορα 900 χιλιομέτρων με τη Συρία, φοβάται διείσδυση αυτής της τζιχαντιστικής ομάδας, η οποία παραμένει ενεργή στη γειτονική της χώρα.

Η Τουρκία έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις εναντίον υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους αυτή τη χρονιά καθώς η οργάνωση ανασυντάσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, η τζιχαντιστική αυτή οργάνωση κατηγορήθηκε για μια σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτών στην Τουρκία, περιλαμβανομένων ένοπλων επιθέσεων σε νυχτερινό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη και στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πόλης σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

Η Τουρκία ήταν βασικό σημείο διέλευσης για ξένους μαχητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ισλαμικού Κράτους, που εισέρχονταν και εξέρχονταν από τη Συρία κατά τη διάρκεια του πολέμου εκεί.

Η αστυνομία πραγματοποίησε τακτικές επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης τα επόμενα χρόνια και σημειώθηκαν λίγες επιθέσεις μετά το κύμα βίας μεταξύ 2015-2017.