Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αστειεύτηκε για μια «εντελώς ακίνδυνη πάθηση» των ματιών του την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις για το νέο έτος.

«Σας ζητώ συγγνώμη για την άσχημη εμφάνιση του ματιού μου», είπε ο Μακρόν στην αρχή της ομιλίας του. «Φυσικά, είναι κάτι εντελώς ακίνδυνο».

Ο Μακρόν εμφανίστηκε με πρησμένο, κόκκινο μάτι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική βάση στο Ιστρ, στη νότια Γαλλία. Νωρίτερα φορούσε γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης στρατευμάτων σε εξωτερικό χώρο.

«Απλά δείτε το ως μια ακούσια αναφορά στο «Eye of the Tiger» (Το μάτι της τίγρης)… Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε, σε μια προφανή αναφορά στο όνομα του επιτυχημένου θεματικού τραγουδιού της αμερικανικής ροκ μπάντας Survivor από την ταινία Rocky III του 1982 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η ομιλία του Μακρόν αφορούσε τις βασικές προκλήσεις για το στρατό το 2026, από την επιταχυνόμενη επανεξοπλισμό της Γαλλίας και τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία, έως την απόφαση να σταλούν στρατεύματα στη Γροιλανδία σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Δανία.