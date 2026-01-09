Σφοδρές επικρίσεις δέχεται η γαλλική κυβέρνηση από την αντιπολίτευση και τους Γάλλους αγρότες, μετά την αποτυχία της να μπλοκάρει την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, με τα κόμματα της ακροδεξιάς και της αριστεράς να καταθέτουν προτάσεις δυσπιστίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Λεκορνί, ενώ η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει επίσης σε αντίστοιχη κίνηση, αλλά κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες.

Βαρύ πολιτικό κόστος για Μακρόν – Λεκορνί από τις προτάσεις δυσπιστίας

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν το υψηλό εσωτερικό πολιτικό κόστος με το οποίο είναι αντιμέτωπη η κυβέρνηση του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί από τη συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής, την στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση ακόμα προσπαθεί να περάσει από το κατακερματισμένο και οριακά εχθρικό -προς την ίδια- κοινοβούλιο τον καθυστερημένο προϋπολογισμό του 2026.

Παρότι θεωρείται απίθανο τα κόμματα RN και LFI να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες ψήφους για την ανατροπή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Λεκορνί, οι κινήσεις τους αποτελούν ακόμα μια ένδειξη ότι οι πολιτικές ισορροπίες στην Γαλλία του Μακρόν είναι εξαιρετικά λεπτές το τελευταίο διάστημα και ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Κέρδη για ακροδεξιά;

Είναι σημαντικό πως οι αναλυτές εκτιμούν μάλιστα ότι η συμφωνία με τη Mercosur θα μπορούσε να ενισχύσει τις προοπτικές της Λεπέν και της ακροδεξιάς στις επερχόμενες εκλογές, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι των αγροτών, που πλήττονται από αυτήν αναμένεται να στραφεί προς τα εκεί.

Η Γαλλία καταψήφισε τη συμφωνία με την Mercosur, ωστόσο η συνθήκη απαιτεί μόνο ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ για να υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος του RN, Ζορντάν Μπαρντελά, χαρακτήρισε την ψήφο του Μακρόν «καθαρά επικοινωνιακή», κάνοντας λόγο για «προδοσία των Γάλλων αγροτών», ενώ η Μαρίν Λεπέν κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο να απειλήσει με αναστολή της γαλλικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της LFI, Ματίλντ Πανό, δήλωσε ότι η Γαλλία «ταπεινώθηκε» από τις Βρυξέλλες και στη διεθνή σκηνή, γράφοντας στην πλατφόρμα X ότι «ο Λεκορνί και ο Μακρόν πρέπει να φύγουν».

Λεκορνί: Οι προτάσεις δυσπιστίας αποδυναμώνουν την Γαλλία

Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι οι προτάσεις δυσπιστίας στέλνουν αρνητικό μήνυμα στο εξωτερικό, σε μια περίοδο που η Γαλλία θα έπρεπε να πείθει άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ παράλληλα καθυστερούν και τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. «Η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει αποδυνάμωση της φωνής της Γαλλίας αντί για επίδειξη εθνικής ενότητας στην υπεράσπιση της γεωργίας μας», ανέφερε ο Λεκορνί σε ανάρτησή του.

Η Γαλλία εξασφάλισε σημαντικές παραχωρήσεις από τις Βρυξέλλες για την προστασία του αγροτικού τομέα από τις επιπτώσεις της συμφωνίας. Ωστόσο, παρά τα οφέλη που θα αποκομίσουν μεγάλες γαλλικές βιομηχανίες —όπως οι παραγωγοί κρασιού, τυριού και γαλακτοκομικών— οι κτηνοτρόφοι, που αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των Γάλλων αγροτών, έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης εναντίον της συμφωνίας.