Εν μέσω πανευρωπαϊκής αγροτικής κρίσης και λίγες ημέρες προτού υπογραφεί η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεσσάρων χωρών (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη) που μετέχουν στην κοινή αγορά της Νότιας Αμερικής (Mercosur), η Γαλλία επιχειρεί με έναν ελιγμό να ανακόψει την αναμενόμενη πλημμυρίδα αγροτικών προϊόντων στην αγορά της καθησυχάζοντας τους εγχώριους παραγωγούς που φοβούνται έναν αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και τους καταναλωτές που ανησυχούν μήπως υποβαθμιστεί η ποιότητα των προϊόντων στα ράφια.

Η Γαλλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αγροτικό τομέα στην ΕΕ και η μοναδική που απέμεινε να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμφωνία με τη Mercosur, την οποία διακαώς προωθεί η Γερμανία ελπίζοντας να ανοίξει νέες αγορές για την εξαγωγική της αυτοκινητοβιομηχανία.

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί ενέκρινε διάταγμα που αναστέλλει την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ που περιέχουν υπολείμματα ορισμένων ουσιών, παρασιτοκτόνων και μυκητιοκτόνων, που έχουν ήδη απαγορευθεί στην Ευρώπη.

Όπως γράφει η Ιζόρ ντε Μπελβίλ στον «Figaro», το μέτρο αυτό αποσκοπεί στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που φοβούνται οι Γάλλοι αγρότες με την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Σημειωτέον ότι οι Γάλλοι αγρότες, οι οποίοι μετά την Πρωτοχρονιά έχουν κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις τους, έχουν φθάσει με τα τρακτέρ τους μέχρι την Αψίδα του Θριάμβου και τη διάσημη για τις πανάκριβες βιτρίνες της λεωφόρο των Ιλισίων Πεδίων, στο κέντρο του Παρισιού.

Ανεβάζουν ψηλά τον πήχη

Το νομοθέτημα αποτελεί πρωτοβουλία της γαλλίδας υπουργού Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ εν αναμονή απόφασης που πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των μέγιστων επιτρεπόμενων επιπέδων υπολειμμάτων για τις επίμαχες ουσίες «στην ελάχιστη μετρήσιμη ποσότητα».

Η Γαλλίδα υπουργός, η οποία ανήκει στους Ρεπουμπλικανούς, το παραδοσιακό γκωλικό κόμμα της γαλλικής Δεξιάς, είναι φανερό ότι θέλησε να προκαταλάβει την όποια απόφαση λάβει η Κομισιόν για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Διότι πρόθεση και των Βρυξελλών είναι να ανεβάσουν πολύ τον πήχη των προϋποθέσεων εισαγωγής αμερικανικών αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ με διακηρυγμένο, θεμιτό στόχο βέβαια, την προστασία των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.

Η γαλλική νομοθετική πρωτοβουλία καλύπτει αρκετά από τα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά που περιέχουν αυτές τις βλαπτικές για τον ανθρώπινο οργανισμό ουσίες. Μεταξύ των προϊόντων που επηρεάζονται είναι τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα μήλα, τα γκρέιπφρουτ, τα ροδάκινα, τα μάνγκο, τα αβοκάντο, τα μαύρα φραγκοστάφυλα, οι φράουλες, οι παπάγιες, οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, οι πατάτες, οι πιπεριές, τα μανιτάρια, τα φασόλια και τα λαχανάκια Βρυξελλών.

Δηλητήρια

Τα φυτοφάρμακα που έχει βάλει στο στόχαστρο η κυβέρνηση του Παρισιού είναι το mancozeb, το thiophanate-methyl, το glufosinate, το carbendazim και το benomyl. «Όλες αυτές οι ουσίες έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ εδώ και χρόνια λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία των καταναλωτών. Για παράδειγμα, τα μυκητοκτόνα carbendazim και benomyl, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την καταπολέμηση ασθενειών σε εσπεριδοειδή, ντομάτες, πιπεριές και δημητριακά, έχουν απαγορευτεί από το 2008», θυμίζει η ρεπόρτερ του «Figaro».

Ο γαλλικός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων, το Περιβάλλον και την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (ANSES) αναφέρει ότι οι απαγορευμένες αυτές ουσίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι οποίοι μεταβάλλουν τη λειτουργία των ορμονών του ανθρώπου. Η καρβενδαζίμη (carbendazim) ας πούμε, κατηγορείται ότι με την μεταλλαξιογόνο και αναπαραγωγική τοξικότητά της θα μπορούσε είτε εισπνέεται είτε καταπίνεται είτε απορροφάται μέσω του δέρματος να βλάψει τη γονιμότητα και την ανάπτυξη του εμβρύου ή ακόμη και να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

Η γλυφοσάτη (glufosinate) είναι ένα ζιζανιοκτόνο το οποίο έχει απαγορευθεί στην Ευρώπη από το 2018. Ο αρμόδιος γαλλικός Οργανισμός (ANSES) υπογραμμίζει τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ανθρώπινη υγεία κυρίως για τους αγρότες που χρησιμοποιούν την ουσία αυτή και επίσης για τους ανθρώπους που ζουν κοντά σε εδάφη και καλλιέργειες που έχουν ψεκαστεί.

Ενδοκρινικοί διαταράκτες

Πιο πρόσφατες είναι οι απαγορεύσεις που αφορούν τα μυκητοκτόνα mancozeb και θειοφανικό μεθύλιο (thiphanate-methyl), τα οποία αποσύρθηκαν αμφότερα από την ευρωπαϊκή αγορά το 2021. Το πρώτο, ένα μυκητοκτόνο που χρησιμοποιείται σε σιτάρι, αμπέλια, πατάτες και ντομάτες, ήταν το τέταρτο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο φυτοφάρμακο στη Γαλλία το 2018.

Εκτός από τον κίνδυνο δερματικών αλλεργιών, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) το 2019 εντόπισε στο mancozeb αρκετούς «τομείς ανησυχίας», συμπεριλαμβανομένων των πιθανολογούμενων επιπτώσεών του στη γονιμότητα και την ανάπτυξη του εμβρύου, καθώς και της τοξικότητάς του σε υδρόβιους οργανισμούς, πτηνά και θηλαστικά.

Όσον αφορά το thiphanate-methyl, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε καλλιέργειες δημητριακών, λαχανικών και φρούτων, η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι επίσης ενδοκρινικός διαταράκτης και δυνητικά καρκινογόνος.

Δύο μέτρα, δύο σταθμά

Η κυβέρνηση Λεκορνί προτείνει στις Βρυξέλλες να επεκταθεί και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ η απαγόρευση που εκείνη υιοθέτησε, ώστε «να τερματιστεί η εισαγωγή τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με αυτές τις πέντε βλαπτικές για τον ανθρώπινο οργανισμό ουσίες».

Το Παρίσι πιστεύει ότι με τη συμφωνία της Mercosur τα δηλητήρια αυτά που (θεωρητικά) έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές καλλιέργειες, μπορούν να επιστρέψουν στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα, μέσω των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων απο τις χώρες της Mercosur όπου δεν ισχύουν ανάλογες απαγορεύσεις.

«Τα προϊόντα που απαγορεύουμε λόγω των ουσιών με τις οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία, δεν πρέπει να επιτραπεί να επιστρέψουν», τόνισε η αρμόδια υπουργός Ανί Ζενεβάρ σε δελτίο τύπου που εξέδωσε. Η γαλλίδα υπουργός εκφράζει στην ανακοίνωσή της την ελπίδα ότι οι Βρυξέλλες θα φροντίσουν ώστε να μην ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τα προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται με αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες εντός των ευρωπαϊκών συνόρων και γι’ αυτά που εισάγονται από τρίτες χώρες.

ΠΗΓΗ: ot.gr