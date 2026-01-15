Καθώς επέστρεφε σπίτι μετά τη συμμετοχή του σε διαδήλωση στην Τεχεράνη του Ιράν στις 8 Ιανουαρίου, ο Ρεζά έβαλε τα χέρια του γύρω από τη σύζυγό του, Μαριάμ, για να την προστατεύσει.

«Ξαφνικά, ένιωσα το χέρι μου να γίνεται ελαφρύ, υπήρχε μόνο το μπουφάν της στα χέρια μου», είπε σε ένα μέλος της οικογένειας, που μίλησε αργότερα στο BBC Persian. Η Μαριάμ είχε πυροβοληθεί θανάσιμα και δεν είχαν καμία ιδέα από πού προήλθε η σφαίρα.

Ο Ρεζά κουβάλησε το σώμα της Μαριάμ για 1,5 ώρα. Εξαντλημένος, κάθισε σε ένα σοκάκι. Λίγο αργότερα, η πόρτα ενός κοντινού σπιτιού άνοιξε. Οι κάτοικοι τον πήραν μαζί τους στο γκαράζ, έφεραν ένα λευκό σεντόνι και τύλιξαν το σώμα της Μαριάμ.

Μέρες πριν η Μαριάμ βγει στις διαδηλώσεις, είχε πει στα παιδιά της -ηλικίας επτά και 14 ετών- τι συνέβαινε στη χώρα τους. «Μερικές φορές οι γονείς πηγαίνουν στις διαδηλώσεις και δεν επιστρέφουν. Το αίμα μου, και το δικό σας, δεν είναι πιο πολύτιμο από οποιουδήποτε άλλου» είπε.

Τα ονόματα του Ρεζά και της Μαριάμ έχουν αλλάξει για λόγους ασφαλείας αναφέρεται στο δημοσίευμα του BBC. Η Μαριάμ είναι μία από τους χιλιάδες διαδηλωτές που θα έπρεπε να είχαν επιστρέψει σπίτι τους αλλά δεν το έκαναν ποτέ, καθώς οι Αρχές αντέδρασαν στην ταχεία εξάπλωση των διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν με μια φονική καταστολή.

Στους 2.400 οι νεκροί

Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ (HRANA) αναφέρει ότι κατάφερε να επιβεβαιώσει τη δολοφονία τουλάχιστον 2.400 διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων 12 παιδιών, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός των νεκρών, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η χώρα παραμένει υπό σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου που επέβαλαν οι ιρανικές αρχές την Πέμπτη το βράδυ.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν άμεση πρόσβαση στη χώρα και, μαζί με άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το BBC δεν μπορεί να καλύψει τα γεγονότα από το έδαφος.

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί και στις 31 επαρχίες. Οι πληροφορίες που φτάνουν σιγά-σιγά δείχνουν ξεκάθαρα ότι η κλίμακα των δολοφονιών στις μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις είναι εξίσου σοβαρή με αυτή στις μεγάλες πόλεις.