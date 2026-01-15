Σαφή εντολή για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων που θα επιφέρουν ένα «γρήγορο και αποφασιστικό» πλήγμα στο Ιράν, αποφεύγοντας ωστόσο την εμπλοκή των ΗΠΑ σε έναν παρατεταμένο πόλεμο, έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομάδα εθνικής ασφαλείας του.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο και πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων στο Οβάλ Γραφείο, η στρατηγική επιδίωξη του Αμερικανού Προέδρου συνοψίζεται στη φράση: «Αν γίνει κάτι, πρέπει να είναι οριστικό». Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του δόγματος προσκρούει στον σκεπτικισμό των στρατιωτικών και διπλωματικών συμβούλων του.

Ο κίνδυνος της κλιμάκωσης και η «εύθραυστη» ισορροπία

Οι επιτελείς του Λευκού Οίκου εμφανίζονται διστακτικοί να εγγυηθούν ότι μια αμερικανική επίθεση θα οδηγούσε σε άμεση κατάρρευση της κυβέρνησης της Τεχεράνης. Αντιθέτως, εκφράζονται φόβοι ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην διαθέτουν επαρκείς δυνάμεις στην περιοχή για να αναχαιτίσουν αποτελεσματικά μια επιθετική αντίδραση του Ιράν.

Η δυναμική αυτή οδηγεί την αμερικανική διοίκηση προς την εξέταση μιας πιο περιορισμένης, αρχικά, στρατιωτικής επέμβασης, η οποία θα διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές κλιμάκωσης. Οι επιλογές του Πενταγώνου παρουσιάστηκαν στον Πρόεδρο Τραμπ μετά από σύσκεψη της Τρίτης, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου Βανς.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε διαδηλωτές στο Ντιτρόιτ, δεσμεύτηκε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στο Ιράν «εύθραυστη».

Η στάση αναμονής και οι «πηγές από την άλλη πλευρά»

Παρά την πολεμική ρητορική, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό παράθυρο αποκλιμάκωσης, αποκαλύπτοντας στους δημοσιογράφους πληροφορίες που φέρεται να έλαβε από το εσωτερικό του Ιράν.

«Μας ενημέρωσαν πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά ότι οι δολοφονίες έχουν σταματήσει και οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν», δήλωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας: «Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείς για τις προθέσεις του Προέδρου, τόνισε ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι», υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και το Ιράν ως απόδειξη αποφασιστικότητας.

Κινήσεις τακτικής και φόβοι για «απεγνωσμένα αντίποινα»

Στο επιχειρησιακό πεδίο, η κινητικότητα είναι έντονη αλλά όχι μαζική. Σε αντίθεση με την «Επιχείρηση Midnight Hammer» του περασμένου Ιουνίου, δεν παρατηρείται μαζική συγκέντρωση στρατευμάτων. Ωστόσο, οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αεροπορικά και ναυτικά μέσα για στοχευμένα χτυπήματα.

Παράλληλα, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ασφαλείας:

Απόσυρση Προσωπικού: Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες μετακινήθηκαν από την αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ σε ασφαλέστερες τοποθεσίες.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι ένα αποδυναμωμένο ιρανικό καθεστώς, αντιμέτωπο με το φάσμα της κατάρρευσης, θα μπορούσε να αντιδράσει σπασμωδικά και εξαιρετικά βίαια εναντίον αμερικανικών στόχων και συμμάχων, όπως το Ισραήλ.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι στρατιωτικές επιλογές έχουν πλέον οριστικοποιηθεί από το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) και βρίσκονται στη διάθεση του Προέδρου.