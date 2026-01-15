«Ξεκάθαρη υποκρισία» χαρακτήρισε ο υπεύθυνος εκστρατείας στο γραφείο της Greenpeace σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το γεγονός ότι η πιο ισχυρή και πλούσια ελίτ συζητά τα προβλήματα και την εξέλιξή τους στο Νταβός, ενώ ταυτόχρονα καίνε τον πλανήτη με τις εκπομπές των τζετ τους.

Φόρος στην αεροπλοΐα πολυτελείας

«Είναι ώρα για ανάληψη δράσης» λέει ο Herwig Schuster και καλεί τις κυβερνήσεις «να εφαρμόσουν νέους παγκόσμιους κανόνες φορολόγησης του υπερβολικού πλούτου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τέλους στην αεροπλοΐα πολυτελείας, όπως τα ιδιωτικά τζετ και οι πτήσεις πρώτης και διακεκριμένης θέσης».

Το γραφείο της Greenpeace σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δημοσίευσε, Ενόψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα, μία νέα ανάλυση της κίνησης των ιδιωτικών τζετ που σχετίζονται με τη συνάντηση.

Η έρευνα “Davos in the Sky” ανέλυσε τις πτήσεις ιδιωτικών τζετ από και προς τα αεροδρόμια στην περιοχή του Νταβός τα τελευταία τρία χρόνια — πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του Φόρουμ — και διαπίστωσε κατακόρυφη αύξηση της δραστηριότητας των ιδιωτικών τζετ, παρά το γεγονός ότι η συνολική συμμετοχή στο Φόρουμ παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας

● Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 2025, εντοπίστηκαν 709 επιπλέον πτήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών σε αεροδρόμια κοντά στο Νταβός, αριθμός που ισοδυναμεί περίπου με μία πτήση ιδιωτικού τζετ ανά τέσσερις συμμετέχοντες. Από και προς την Ελλάδα, οι πτήσεις ιδιωτικών τζετ υπολογίστηκαν στο 0,7%, ποσοστό καθόλου μικρό για την έκταση και τον πληθυσμό της χώρας μας.

● Παρατηρείται αύξηση 10% σε σχέση με το 2024, όταν καταγράφηκαν συνολικά 628 πτήσεις, και τριπλάσια αύξηση σε σύγκριση με το 2023, όπου σημειώθηκαν 227 πτήσεις. Η άνοδος αυτή δεν οφείλεται στην αυξημένη συμμετοχή, αλλά στις επαναλαμβανόμενες αφίξεις και αναχωρήσεις. Το 2024 και το 2025, πολλά ιδιωτικά τζετ πέταξαν από και προς το Νταβός πολλές φορές κατά την ίδια εβδομάδα, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα «πήγαινε-έλα» ιδιωτικών τζετ, σαν να επρόκειτο για τοπικό λεωφορείο.

● Ενδεικτικά, μία μόνο πτήση ιδιωτικού αεροσκάφους προς το Νταβός από τη Σαουδική Αραβία μπορεί να εκπέμψει πάνω από 42 τόνους CO2, ποσότητα που ισοδυναμεί περίπου με τις ετήσιες εκπομπές επτά Ευρωπαίων πολιτών.

● Η Greenpeace υπολογίζει ότι περίπου το 70% των διαδρομών με ιδιωτικά τζετ θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί με τρένο εντός μίας ημέρας (ή με νυχτερινό τρένο και ανταπόκριση).