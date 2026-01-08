Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ θα συνοδεύσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός της Ελβετίας, ανέφεραν στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος και πηγή με γνώση των σχεδίων. Στην προγραμματισμένη αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν επίσης ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, στην αντιπροσωπεία θα μετέχουν ακόμη ο «τσάρος» των κρυπτονομισμάτων Ντέιβιντ Σακς, ο Μάικλ Κρατσιος, επικεφαλής σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, καθώς και ο Μεχμέτ Οζ, υπεύθυνος των Κέντρων για τα Προγράμματα Medicare και Medicaid.

Αυτοπροσώπως στο Νταβός ο Τραμπ

Ο Τραμπ θα παραστεί φέτος αυτοπροσώπως στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αφού πέρυσι είχε απευθυνθεί στο ακροατήριο μέσω βιντεοσύνδεσης, τέσσερις ημέρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία. Η φετινή διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 19–23 Ιανουαρίου.

Σε ανάρτησή του την Τετάρτη στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει στην ομιλία του νέες προτάσεις για τη στέγαση και την αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Πέρυσι, είχε αξιοποιήσει την ομιλία του για να απαιτήσει χαμηλότερες τιμές πετρελαίου από τον OPEC και μειώσεις επιτοκίων, προειδοποιώντας τους παγκόσμιους επιχειρηματικούς και πολιτικούς ηγέτες ότι θα αντιμετωπίσουν δασμούς αν παράγουν τα προϊόντα τους εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.