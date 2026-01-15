Ο Παναθηναϊκός έχασε στο Μόναχο 85-78, συνεχίζοντας τις προβληματικές του εμφανίσεις. Κακή εικόνα στην τελευταία περίοδο, δεν καλύφθηκε η απουσία του Κέντρικ Ναν και ο Γκραντ πάλευε μόνος του. Στο 13-9 οι «πράσινοι» στην κατάταξη της Ευρωλίγκας. Την επόμενη αγωνιστική Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπασκόνια (20/1, 21:15).

Το παιχνίδι έδειξε από την αρχή ότι θα είναι ντέρμπι. Το 9-0 της Μπάγερν στο ξεκίνημα έφερε το ξέσπασμα του Αταμάν και μετά το τάιμ άουτ ο Παναθηναϊκός μεταμορφώθηκε και με εξαιρετικό τον Γκραντ έκανε το δικό του σερί για να πάρει αυτός το προβάδισμα.

Όταν οι «πράσινοι» βρήκαν ρυθμό και μομέντουμ για να χτίσουν διαφορά, οι Βαυαροί αντέδρασαν και το 25-24 έγραψε την ιστορία του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τον Κώστα Σλούκα να γράφει ιστορία, στη δεύτερη περίοδο, σημειώνοντας 2000 ασίστ, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει τον τρόπο για να πάρει προβάδισμα και να χτίσει τις βάσεις για τη νίκη.

Ο Γκραντ έπαθε… Ναν σηκώνοντας το βάρος της επίθεσης, το Τριφύλλι πήγε στην ανάπαυλα στο +3 (40-43) και αυτό που χρειαζόταν στη συνέχεια ήταν πιο σκληρή άμυνα και επιθετική συμμετοχή από περισσότερους παίκτες.

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός δεν έχασε το προβάδισμα, αλλά δεν αισθάνθηκε άνετα. Εκλεισε στο +6 (58-64) πριν το τελευταίο και κρίσιμο δεκάλεπτο.

Εκεί Τζέσαπ και Γκέιμπριελ έκαναν ζημιά στους «πράσινους», η Μπάγερν έφερε τούμπα το ματς και παρά την υπερπροσπάθεια του Γκραντ για να σώσει την παρτίδα, το ματς χάθηκε. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις ίδιες αγωνιστικές παθογένειες κι έβγαλε τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια, χάνοντας 85-78.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78